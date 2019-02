Mussolinijeva vnukinja protestirala ob govoru Igorja Šoltesa

Evropski poslanec Igor Šoltes je predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija v imenu rojakov v Sloveniji in Italiji pozval k odstopu. Na spletu pa je tudi mednarodna peticija, ki jo je sprožila stranka SD, v kateri številni vidni podpisniki prav tako zahtevajo, da Tajani odide s položaja.

Mussolinijeva vnukinja Alessandra (levo) ne želi slišati resnice o fašizmu, ki ji jo servira Igor Šoltes (desno)

Evropska poslanka Alessandra Mussolini, vnukinja vojnega zločinca in italijanskega fašističnega voditelja Benita Mussolinija, je v Evropskem parlamentu s kretnjami, ki spominjajo na tiste iz govorov njenega dedka, jasno nakazala, da ne more poslušati govora evroposlanca iz vrst Zelenih Igorja Šoltesa, sicer vnuka partizana, ki je predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija pozval k odstopu.

"Gospod predsednik vlade, govorite o sožitju v Evropi, o solidarni Evropi in Evropi brez delitev. Ob tem pa vaš notranji minister in predsednik Evropskega parlamenta dajeta izjave, ki dajejo vtis, da obujata ideologijo, ki je Evropo pahnila v temačne vojne čase. Govorim o dogodkih pred nekaj dnevi v Bazovici. Zdi se, kot da bi bile vse žrtve zaman," je svoj govor na plenarnem zasedanju v Strasbourgu začel Šoltes.

"Gospod predsednik parlamenta, rušite sožitje, teptate vrednote Evropske unije in zanikate zgodovino. To je nedoumljivo in žaljivo do vseh, ki so dali življenja, da lahko ljudje ob slovensko-italijanski meji danes živijo v miru. Tako ravnanje in te besede je treba ostro obsoditi in tudi po sporočilih, ki jih ves čas dobivam iz domovine, mislim, da je moja dolžnost, da vas na tem mestu v imenu mojih rojakov iz Slovenije in Italije pozovem k odstopu," je še dodal evropski poslanec Zelenih.

Pred nekaj dnevi se je namreč Tajani v Bazovici udeležil slovesnosti ob italijanskem dnevu spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Ob tem je preko Twitterja sporočil, da je prišel v Bazovico, da bi počastil tisoče rojakov, ki so jih komunisti mučili, pobili in večkrat še žive vrgli v brezna. "Kaj je bila njihova krivda? To, da so bili Italijani. Kdor zanika, dvakrat ubije. Mi ne pozabimo," je še zapisal. "Naj živi Trst, naj živi italijanska Istra, naj živi italijanska Dalmacija!" je dodal.

Na Tajanijevo provokacijo se je odzval tudi slovenski premier Šarec, ki je na Twitterju zapisal, da je bil fašizem dejstvo in da je imel za cilj "uničenje slovenskega naroda". Opozoril je tudi na potvarjanje zgodovine: "Enako se dogaja na italijanski strani meje. Žal s strani vidnih politikov, celo EU funkcionarjev."

Med prvopodpisniki peticije, ki zahteva, da se do Tajanijevih izjav opredelita tudi Evropski Svet in Evropska Komisija, sta tudi nekdanja predsednika Slovenije in Hrvaške Milan Kučan in Stjepan Mesić.

Zaradi Tajanijevih izjav v Bazovici so se že v ponedeljek ostro odzvali v stranki SD (Socialni demokrati) in predsednika Evropskega parlamenta pozvali k odstopu. Slednje je včeraj v Evropskem parlamentu uradno zahtevala tudi evropska poslanka SD Tanja Fajon. Ker se Tajani na pozive ni odzval, je na pobudo iste stranke včeraj popoldne nastala tudi mednaroda peticija, v kateri podpisniki zahtevajo, da se do izjav predsednika Evropskega parlamenta nujno opredelita tudi Evropski Svet in Evropska Komisija, saj želijo, da takšne retorike visokih funkcionarjev Evropske unije ne podpirata in jo zavračata.

Fotografija, ki krasi mednarodno peticijo, v kateri podpisniki in podpisnice pozivajo, da v Evropski uniji ni prostora za fašizem.

Med prvopodpisniki peticije, ki jo najdete na tem spletnem naslovu, so tudi nekdanja predsednika Slovenije Milan Kučan in dr. Danilo Türk ter nekdanji predsednik Hrvaške Stjepan Mesić, nekdanja predsednika Državnega zbora dr. Milan Brglez in Jožef Školč, aktualni predsednik DZ Dejan Židan, nekdanja predsednica hrvaške vlade Jadranka Kosor, senatorka v italijanskem parlamentu v Rimu Tatjana Rojc ter evropski poslanci iz Hrvaške, Avstrije, Nemčije in Slovenije, Tonino Picula, Bojana Borzan, Davor Škrlec, Josef Weidenholzer in Knut Fleckenstein. Peticijo so podpisali tudi številni drugi politiki, intelektualci in predstavniki civilne družbe iz Slovenije, Hrvaške in Italije ter širše regije EU, med njimi režiser Jan Cvitkovič, psihologinja dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, profesor ddr. Rudi Rizman, pisatelj Lenart Zajc, pravnica dr. Vasilka Sancin, pisatelj Aleš Šteger, esejist Mitja Čander in umetnik Jurij Krpan.

V Sloveniji pa ima s tem, katero stran v tem primeru podpreti, očitno težavo skrajno desna stranka SDS Janeza Janše, saj njeni vidni člani in evropski poslanci v fašizmu vidijo predvsem rdečo zvezdo. Glede na to, da gre za stranko, ki je politična naslednica in zagovornica slovenskega domobranstva, ki je med drugo svetovno vojno kolaboriralo z italijanskimi fašisti in nemškimi nacisti, torej z okupatorji, nas to najbrž ne bi smelo presenetiti. Sprašujemo pa se, kako gre to skupaj z domoljubjem in idejami zavednega slovenstva, ki jih v SDS tako radi poudarjajo. Nič čudnega, da zadnje javnomnenjske ankete kažejo, kako jim podpora strmo pada.

Tvit in retvit Janeza Janše, predsednika SDS, na Twiiterju

© Twitter

Tvit poslanca SDS Branka Grimsa

© Twitter

