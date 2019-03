Zloraba zdravniškega poklica

Zdravniki odločno nasprotujejo uporabi zdravstvenih metod v nezdravstveni namen ocenjevanja starosti prosilcev za azil

Rentgenska slika celotnega zobovja (ortopan). Rentgensko slikanje zgolj za potrebe ocenjevanja starosti prosilcev za azil je v Sloveniji obvezno, kljub negativnim stranskim učinkom.

Slovenija kot večina drugih evropskih držav izvaja številne ukrepe za zmanjšanje števila prosilcev za azil. Mednje sodi tudi ocenjevanje (prave) starosti prosilcev za azil, ki trdijo, da so mladoletni. Polnoletni prosilci za azil so namreč v precej slabšem položaju v postopku odločanja o mednarodni zaščiti oziroma pridobitvi statusa begunca. Slednje je logično, saj so mladoletniki brez spremstva, pogosto zelo mladi, včasih tudi otroci, po mednarodnem pravu deležni večje zaščite.