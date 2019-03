Cerkev v Avstriji proti »ustaškemu rajanju«

Zgodovinar Jakovina: cerkev in avstrijska država sta pokazali, kaj si mislita o Hrvatih

Prizor iz Pliberka leta 2015

Minuli teden je hrvaško javnost razburila odločitev katoliške cerkve na avstrijskem Koroškem, da ne bo izdala dovoljenja za mašo med spominsko slovesnostjo pri Pliberku. Libuško polje, kjer poteka slovesnost, že dolgo ni več kraj, na katerem se Hrvati in Hrvatice pietetno poklonijo spominu na rojake, ki so jih leta 1945 zavezniške sile prepustile na milost in nemilost jugoslovanskim partizanom, prireditev se je izrodila v »največje zborovanje fašistov v Evropi«.