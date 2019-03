Dokumentarec Leaving Neverland polarizira zgroženo občinstvo

Sta domnevni žrtvi Michaela Jacksona zgodbi spremenili zaradi denarja ali pa so potlačene travme dejansko privrele na dan pozneje, kot je zaslediti pri nekaterih primerih spolnih zlorab?

Michael Jackson in mladi James Safechuck

Deset let po smrti Michaela Jacksona, glasbene ikone in kralja popa, je pod pokroviteljstvom televizijske hiše HBO nastal štiriurni dokumentarni film Leaving Neverland, ki prikazuje pričanja Wada Robsona in Jamesa Safechucka, domnevnih žrtev Jacksonovih pedofilskih nagnjenj.