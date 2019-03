V Berlinu vrtci za 23 evrov

V Ljubljani starši povprečno za enega otroka plačujejo okoli 130 evrov

Vrtec Ostržek v Berlinu

© arhiv Mladine

Cene programov predšolske vzgoje v vrtcih Mestne občine Ljubljana (MOL) ostajajo nespremenjene od 1. avgusta leta 2012, občina pa se rada pohvali, da ljubljanski vrtci še naprej ostajajo med cenejšimi. Vsaj za zdaj. Tudi Ljubljana razmišlja o podražitvi. Ponekod v tujini pa je drugače, denimo v Berlinu, kjer vrtec za otroka v drugem starostnem obdobju (od 3 do 6 let) stane 23 evrov (plačuje se le prehrana). Berlin se razlikuje od drugih krajev v Nemčiji, saj slovi po svoji socialni politiki in multikulturalizmu.