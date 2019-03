Prezadolženost mladih državljanov

Problematika mladih z več tisoč evri dolga je vedno bolj prisotna tudi v Evropi

© 0TheFool / Pixabay

Davidovi finančni problemi so se začeli, ko je dopolnil 18 let. Zaposlitve ni imel, ni končal šole, v glavi je bil še na pol otrok. »Naenkrat sem lahko sklepal pogodbe, si prvič lahko kupil dober mobilni telefon. Žal ni dolgo zdržal, zato sem si čez leto dni kupil še enega,« je povedal za spletno izdajo Spiegla. Tudi mami, samohranilki z nizko plačo, je priskrbel pametni telefon. Kmalu je kupil še igralno konzolo in televizor z velikim zaslonom. Vse to je kupil s plačilom na obroke in tako na up. Danes, ko ima 29 let, pravi, da si je nakopal za več tisoč evrov dolga, ki ga bremeni še danes.

Podobno prezadolženih je 1,58 milijona Nemcev, ki so mlajši od 30 let. To pomeni, da je v dolgovih vsak sedmi odrasli Nemec. Inge Mette, finančna svetovalka iz organizacije Caritas Jugendsozialarbeit, pravi, da ni dobro, da toliko mladih začenja življenje v tako slabem finančnem stanju. Glavni razlog za prezadolženost mladih so pogodbe za mobilno telefonijo. Pogodbe s telekomunikacijskimi podjetji so bile v letu 2017 glavni razlog za prezadolženost petine Nemcev, ki so mlajši od 25 let. »K nam ne prihajajo kriminalci, ampak finančno naivni mladi ljudje, ki nimajo nikakršnega občutka za denar,« pravi Inge Mette. Mladi pridejo po pomoč šele, ko so že do grla v blatu.

Prezadolženih je 1,58 milijona Nemcev, ki so mlajši od 30 let. To pomeni, da je v dolgovih vsak sedmi odrasli Nemec.

David je leta porabljal denar, ki ga ni imel. Okrog 25. leta starosti je zaradi finančnih težav padel v depresijo. Zaprl se je v sobo. Leta 2014 je sodu izbilo dno. Ker z materjo nista poravnala računov, so jima izklopili elektriko, plin in vodo. Takrat se je z dolgom 7500 evrov oglasil pri Caritas Jugendsozialarbeit. Do zdaj mu je ta znesek uspelo zmanjšati za 1500 evrov.

Drugačno izkušnjo ima Michelle, 25 let. Njene sanje so bile študirati v ZDA. Starša kot električar in pomočnica v pekarni ji šolnine nista mogla plačati, zato je najela kredit za študij v višini 24 tisoč evrov. Že doma v Nemčiji, še preden je začela študirati, je s pomočjo svetovalcev organizacije Caritas Jugendsozialarbeit naredila finančni načrt. Izračunala je, koliko lahko porabi in tako živela zelo skromno. Tako je živela tudi v ZDA, kjer je leta 2017 uspešno končala študij. Nekaj mesecev kasneje se je zaposlila v družbi Google v Dublinu.

Glavni razlog za prezadolženost mladih so pogodbe za mobilno telefonijo. Pogodbe s telekomunikacijskimi podjetji so bile v letu 2017 glavni razlog za prezadolženost petine Nemcev, ki so mlajši od 25 let.

Po 18 mesecih ji je uspelo vrniti večino posojila (20 tisoč evrov). »Vesela sem, da sem si to pot financirala sama in da bom kmalu brez dolga,« pravi Michelle. Ve, da to ni samoumevno. Uspelo ji je, ker je razumen človek in je vsako stvar »tisočkrat« preračunala. »Gospodariti sem že vedno znala dobro,« pristavlja. Tega se je naučila od staršev.

Prav v starših svetovalka Inge Mette vidi glavno preventivo pred prezadolžitvijo. Starši bi se po njenih besedah z otroki morali pogosteje pogovarjati o denarju. »V projektih, ki jih izvajamo v šolah, vedno znova ugotavljamo, da otroci dobijo žepnino na poziv. Kako naj se naučijo načrtovati in se odpovedovati, če dobijo 20 evrov tu, 50 evrov tam,« opozarja.

Staršem pojasnjuje, da je otroke treba začeti učiti, kako je treba ravnati z denarjem, že, ko so v vrtcu, recimo z igranjem trgovine. Čim prej, tem bolje, kajti, ko dopolnijo 18 let, je že prepozno.