Evropska ljudska stranka Orbanu zamrznila članstvo. Gre zgolj za politični trik?

EPP je Fideszu, stranki madžarskega predsednika, zamrznila članstvo v tej največji evropski politični družini. Premalo in prepozno za preprečitev orbanizacije, pravijo njihovi politični nasprotniki. Gre res za strahopetno odločitev, ki daje Orbanu priložnost, da ostane?

Napovedi so se uresničile, neuradni viri so imeli prav. Največja evropska politična družina, desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP) je včeraj v Bruslju, po dolgi in razgibani razpravi, stranki madžarskega predsednika Fidesz zamrznila članstvo za nedoločen čas. S tem se je strinjal tudi Fidesz. Članstvo Orbanove stranke bo zamrznjeno do priprave poročila posebnega odbora, ki bo ocenil njeno ravnanje. Časovnega roka za poročilo niso opredelili.

Prvi je novico po Twitterju potrdil predsednik stranke EPP Joseph Daul. Zamrznitev pomeni, da se člani Fidesza ne bodo udeleževali strankarskih sestankov ter da ne bodo imeli glasovalnih pravic in pravice kandidirati za položaje, je pojasnil Daul.

V predlogu predsedstva, ki so ga člani politične skupščine EPP podprli s 190 glasovi za in le tremi proti, piše, da se "predsedstvo EPP in Fidesz strinjata o zamrznitvi članstva Fidesza do poročila ocenjevalnega odbora".

V tem odboru, ki se ga je neuradno prijelo ime "odbor treh modrecev", bodo bivši predsednik Evropskega sveta in belgijski premier Herman Van Rompuy, bivši avstrijski kancler Wolfgang Schüssel in bivši predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pöttering.

Odbor pod Van Rompuyevim vodstvom bo ocenil izpolnjevanje treh pogojev, ki jih EPP zastavlja Fideszu: takojšen umik plakatov in drugega oglaševalskega gradiva, uporabljenega za kampanjo lažnih novic proti predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju, da se vzdržijo takšnih napadov v prihodnje ter da se razčisti odprta pravna vprašanja glede Srednjeevropske univerze.

Vseh osem slovenskih članov EPP, ki so se udeležili tajnega glasovanja na politični skupščini EPP, po dva iz SLS in NSi ter štirje iz SDS, je predlog predsedstva podprlo.

"Strahopetna odločitev, ki daje Orbanu priložnost, da ostane."

(Alde, evropski liberalci)

Predsednik SDS Janez Janša je po glasovanju poudaril, da gre za podoben kompromis kot pred 19 leti, ko je šla avstrijska ljudska stranka (ÖVP) v koalicijo s Haiderjevimi svobodnjaki in se je ravno tako na predlog te stranke ustanovila skupina, ki je to preučila, ta čas pa se je stranka sama odpovedala pravicam članstva. Izid glasovanja po Janševih besedah jasno pomeni, da je bila splošna želja znotraj stranke, da se kompromis najde. Današnji izid po Janševi oceni tudi krepi položaj vodilnega kandidata EPP za volitve Manfreda Webra, sicer vodje politične skupine EPP v Evropskem parlamentu.

Weber je kandidaturo za predsednika Evropske komisije nastopil pod geslom, da smo skupaj močnejši in da je graditelj mostov, danes mu je uspelo zgraditi ta most znotraj največje politične družine in s tem je dokazal, da je mož beseda, je ocenil Janša. Če mu to ne bi uspelo, bi imel velike težave pri nadaljnji kandidaturi, je dodal.

"Premalo in prepozno za preprečitev orbanizacije EPP in škode madžarski demokraciji."

(S&D, evropski socialisti in demokrati)

Na vprašanje, kako bo ravnala SDS v primeru izključitve Fidesza iz EPP, ki ob današnji zamrznitvi še vedno ni povsem izključena, je Janša odgovoril, da to ni zamrznitev in da se je Fidesz sam prostovoljno odpovedal nekaterim pravicam, ki izhajajo iz članstva, za čas, dokler bo delal omenjena komisija.

"Mi nismo ničesar suspendirali, ampak je skupščina vzela na znanje dogovor med predsedstvom in Fideszom, da se Fidesz odpoveduje glasovalnim pravicam za čas, dokler ta komisija dela," je dejal predsednik SDS, ki se je pred skupščino v pismu Daulu zavzel za odpoved ali preložitev glasovanja.

Evropski poslanec Franc Bogovič, ki je razpravo opisal kot resno in z zelo različnimi stališči, je poudaril, da je te odločitve vesel, ter da so jo sprejeli tako tisti, ki so bili za izključitev Fidesza, kot tisti, ki so Orbana branili. Prevladalo je prepričanje, da je treba najti kompromis, sprejemljiv za vse, je poudaril.

"Zamrznitev članstva Fidesza je ustrezna rešitev, ki smo jo v NSi vseskozi zagovarjali, namreč krščansko-demokratske vrednote in vladavina prava so tisto, kar EU drži skupaj, zato od tega ne odstopamo. Fidesz ima pa sedaj priložnost, da se ponovno vrne k tem vrednotam."

(Valentin Hajdinjak, NSi)

Z razpletom so zadovoljni tudi v NSi. "Zamrznitev članstva Fidesza je ustrezna rešitev, ki smo jo v NSi vseskozi zagovarjali, namreč krščansko-demokratske vrednote in vladavina prava so tisto, kar EU drži skupaj, zato od tega ne odstopamo. Fidesz ima pa sedaj priložnost, da se ponovno vrne k tem vrednotam," je povedal član NSi Valentin Hajdinjak.

Na vprašanje, ali verjame, da se bo to dejansko zgodilo, je Hajdinjak odgovoril, da upajo na najboljše. Časovnega roka za poročilo ocenjevalnega odbora po njegovih besedah niso zastavili, si pa v NSi želijo, da bi se to zgodilo čim prej.

Pred skupščino se je kot najverjetnejši možnosti neuradno napovedovalo zamrznitev članstva oziroma začasno izključitev Fidesza iz EPP ali da stranka madžarskega premierja Viktorja Orbana v primeru, da bi kazalo na zamrznitev ali izključitev, sama izstopi. Današnji izid je tako kompromis.

Orban je po glasovanju v Bruslju poudaril, da je njegov Fidesz enostransko zamrznil svoje pravice, ki izhajajo iz članstva v EPP. "Ne moremo biti izključeni ali suspendirani, zmagali smo na štirih zaporednih volitvah," je dejal. Poročilo treh modrecev bo po njegovih besedah odločilo o dolgoročni prihodnosti EPP ter odnosu med EPP in Fideszom, ki svoje politike ne spreminja.

Orban je tudi vztrajal, da je bila kampanja proti Junckerju, ki je bila povod za sprožitev postopka za izključitev Fidesza, le "informacijska kampanja" o namerah EU glede migracij.

Odzivi drugih političnih družin so kritični. V politični skupini evropskih socialdemokratov (S&D) pravijo, da je to "premalo in prepozno za preprečitev orbanizacije EPP in škode madžarski demokraciji". Evropski liberalci (Alde) pa komentirajo, da je dogovor EPP in Fidesza "politični trik", sramota in strahopetna odločitev, ki daje Orbanu priložnost, da ostane.

