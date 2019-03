Fotogalerija: Protestniki od vlade zahtevajo, naj ne (raz)proda reke Mure

Pred parlamentom protestniki na »štrajku za Muro« zahtevajo zaščito reke pred gradnjo hidroelektrarn

Transparent na današnjem protestu: Naše reke niso naprodaj

© Borut Krajnc

Ker slovenska vlada tudi včeraj ni sprejela uredbe, ki bi Dravskim elektrarnam Maribor (DEM) odvzela koncesijo za osem hidroelektrarn na Muri, so se danes pred parlamentom zbrali protestniki, ki od vlade zahtevajo, da Muro pred temi načrtovanimi hidroelektrarnami zaščiti. Več o dogodku in zahtevah organizatorjev na tej spletni povezavi, utrinke z današnjega protesta pa si lahko ogledate spodaj v fotogaleriji Bojana Krajnca in Gašperja Lešnika.