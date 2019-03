Korupcija je rakav tumor demokracije, ne socializem

Da so težave, v katerih so se znašli Venezuelci, posledica socialističnih politik, ne more utemeljiti noben resen strokovnjak

© Public domain pictures / WikiCommons

V zadnjem času nobena razprava o socializmu ne mine brez omembe Venezuele. Zlasti politiki na desnici vselej opozorijo o napaki Venezuele, ko beseda nanese na socializem. Kritiki z desnice ves čas ponavljajo, da so socialistične politike krive za težave Venezuelcev. Toda to je popolna laž, Thor Benson piše v Pacific Standardu.

James Galbraith, profesor ekonomije na univerzi Teksas-Austin, pravi, a je to poceni retorična taktika. Richard D. Wolff, zaslužni profesor ekonomije na univerzi Massachusetts–Amherst, razlaga, da to ne more utemeljiti nobena resna oseba.

Veliko je razlogov, zaradi katerih je Venezuela zašla v težave. Med njimi zagotovo ni javno zdravstvo. Eden od razlogov je prevelika odvisnost od prihodkov od izvoza nafte, ker so njene cene leta 2016 močno padle - v veliki meri zaradi ukrepanja ZDA. Ključni razlog za sedanje težave Venezuele pa je povezava vlade s korupcijo

»Katera socialistična politika je pogrnila v Venezueli? Politike, ki so pustile povsem prosto pot za bogatenje kapitala?« sprašuje Noam Chomsky, ugledni ameriški lingvist, filozof in aktivist. Anat Admati, profesorica ekonomije in financ na univerzi Stanford, razlaga, da korupcija lahko uniči vsako državo, ne glede na to, katera ideologija je podlaga za njeno gospodarsko politiko. Če je korupcije preveč, država propade. »Oba, kapitalizem in socializem, sta lahko skorumpirana,« pravi Anat Admati.

Korupcija, ne socializem je rakav tumor demokracije povsod po svetu. V preteklosti so velike kapitalistične države doživele propad in družbeni zlom zaradi korupcije in premajhnega nadzora nad industrijo. Honduras, Haiti in Gvatemala so jasni primeri za to. James Galbraith jih primerja s socialistično Kubo, ki je boljša po različnih kazalnikih vključno z izobraževalnim sistemom in pričakovano življenjsko dobo. Kuba (seveda) ni brez korupcije, a potrebno je povedati, da Kubanci živijo bolje od ljudi v nesocialističnih državah v Latinski Ameriki.

Tudi ZDA niso čisto kapitalistična država. Doživele so veliko kriz. Po veliki depresiji leta 1929 je oblast omejila industrijo in sprejela socialistične politike. Kapitalizem lahko deluje, če so pravila jasno določena in učinkovita, razlaga Anat Admati in dvomi da ideal »konkurenčnega prostega trga brez prevar in goljufij«, kakor si ga je zamislil ekonomist Milton Friedman, v praksi kadar koli lahko zaživi. Vlade morajo vzpostaviti pravila, ker trgom pogosto ne uspe ustvariti učinkovitega izida. Ker ljudje in podjetja delujejo v lastnem interesu, lahko povzročijo veliko škodo, če vlade ne opravijo svoje vloge kot predstavniki državljanov.

Noam Chomsky pravi, da je paranoja zaradi levičarskih politik v Ameriki prenapihnjena. Prepričan je, da politike, ki jih predlaga demokratski senator Bernie Sanders, ne bi presenetile nekdanjega predsednika Dwighta Eisenhowerja. Obe stranki v ZDA, republikanci in demokrati, sta se po njegovih besedah v času neoliberalizma premaknili preveč na desno, zato politike, podobne tistim iz povojnega programa New Deal, ki so v drugih razvitih državah nekaj običajnega, v ZDA zvenijo preveč radikalno.

Socialne demokracije v Skandinaviji, ki ponujajo brezplačno šolstvo, javno zdravstvo in druge programe, ki so v korist državljanov, razumejo, kje trgu spodleti, ugotavlja Anat Admati. Vsaka družba, ki želi preživeti daljši čas, mora neenakost ohraniti pod nadzorom, pravi James Galbraith. Povezava med neenakostjo in nestabilnostjo je zelo tesna. Povečevanje neenakosti je pogosto signal, da državi grozijo težave.

Američanom se ni treba bati, da se jim pod posteljo skriva Karl Marx, ki jih želi presenetiti z brezplačnim zdravstvenim zavarovanjem, bati se morajo vpliva denarja v politiki.

