Odziv madžarske veleposlanice na Mladinino poročanje o demokraciji na Madžarskem

Madžarska veleposlanica v Ljubljani Edit Szilágyiné Bátorfi se je odzvala na naslovnico 12. številke Mladine. Njeno pismo objavljamo v celoti.

Spoštovani gospod odgovorni urednik! O Vašem tedniku je mogoče reči marsikaj, le tega ne, da si prizadeva krepiti prijateljstvo med narodi. Glede na določila zakona o medijih bi človek pričakoval, da bo tudi Vaš tednik prostor, kjer se bo javnost lahko seznanila z resničnimi dejstvi in različnimi mnenji. Žal za Vaše članke o Madžarski po mojih izkušnjah to ne drži.

Skrajnega obžalovanja vredno je, da svojim bralcem o moji domovini in njeni vladi slikate neresnično sliko. Ne preseneča me, da si ne prizadevate preveriti resničnosti dejstev, o katerih poročate, temveč se Vam zdi ustrezno objavljati informacije, prevzete od drugih medijev, ki jih v svojih poročilih popačite oz. umeščate v neprimeren kontekst. V preteklem času ste o izobraževanju na Madžarskem, o madžarski delovni zakonodaji, madžarskih naložbah v Prekmurju, programu za razvoj prekmurskega gospodarstva in na splošno o stanju na Madžarskem večkrat zapisali popačene trditve, s čimer ste negativno vplivali na slovensko javno mnenje. Zanima me, kaj želite s tem doseči? Vzbujati sovraštvo? Je s tem namenom dovoljeno čisto vse?

Naslovnica Vaše četrtkove izdaje je prestopila vse meje, je nezaslišana in obenem obžalovanja vredna. Protestiram proti načinu, na katerega ste upodobili predsednika Vlade Madžarske. Nezaslišano in nesprejemljivo je, da predsednika vlade države, ki je zaveznica Slovenije v EU in v Natu, enačite s pripadniki mračnih sil preteklosti! Madžarska vlada se odločno zavzema za varstvo pravic judovske skupnosti na Madžarskem. Madžarska judovska skupnost nikakor ni ogrožena, se ne sooča z antisemitskimi napadi, temveč uspeva in cveti. Madžarska vlada ima ničelno toleranco do antisemitizma in je kot prva uvedla dan spomina na madžarske žrtve holokavsta. Vse to so dejstva, ki jih je mogoče preveriti. Zato je popačenje resnice, kakršno je prikazano na naslovnici Vašega tednika, še posebno hudo in nedopustno, tudi v času volilne kampanje.

Madžarska je od razglasitve slovenske neodvisnosti živela v miru in sožitju s Slovenijo, si prizadevala za dobre odnose med državama in za krepitev zaupanja med ljudmi. Žaljivi članki in naslovnice Vašega tednika, kakršna je bila četrtkova, vse to rušijo. Le čemu to koristi? Zagotovo ne Evropi. Pozivam Vas, da v imenu odgovornega novinarstva prenehate z negativno kampanjo, usmerjeno proti Madžarski, saj z njo žalite na milijone ljudi!

S spoštovanjem,

Edit Szilágyiné Bátorfi, Veleposlanica republike Madžarske v Ljubljani