Orbánov napad

Prekmurje velja za pozabljen del države, pa vendar se za naklonjenost njegovih prebivalcev pulita tako Ljubljana kot Budimpešta. Zakaj madžarska vlada namenja toliko denarja Prekmurju?

Madžarski nacionalistični krogi sanjajo o povrnitvi nekdanjih ozemelj. Tudi v Prekmurju je slišati zavajanja, da se bo prihodnje leto iztekla veljavnost Trianonske pogodbe iz leta 1919, s katero so zavezniki Madžarski odvzeli dve tretjini ozemlja. Na sliki Orbán s poljskim predsednikom vlade pred zemljevidom velike Madžarske.

Madžarski premier Viktor Orbán ljubi nogomet. Ali še bolje, obseden je z njim. Za ta šport ga je navdušil ded, ki mu je v rani mladosti razpredal zgodbe o legendarnih porazih madžarske »lahke konjenice« pod vodstvom napadalca Ferenca Puskása v finalih svetovnega prvenstva leta 1938 in 1954. Mali Viktor je požiral dedove pripovedi in se zatrdno odločil, da bo postal nogometaš, ko odraste. V letih se je z vztrajnostjo in trdim delom prerinil do mladinskega moštva tedaj uglednega kluba Videoton in nato vendarle spoznal, da je bolj kot za preigravanje nasprotnikovih branilcev nadarjen za lomljenje kosti na političnih terenih. Svoji obsesiji pa se Orbán vendarle ni odrekel; tudi po tem, ko je leta 1998 prvič prevzel vodenje madžarske vlade, je še vedno igral za neko vaško moštvo v četrti ligi. Žogo rad brcne še sedaj, v zrelejših letih.