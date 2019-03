Fašizem, ki diši po demokraciji

Ministrica za pravosodje Ayelet Shaked fašizem reklamira kot parfum, Izrael pa želi spremeniti v neliberalno demokracijo po vzoru Madžarske in Poljske

Fašizem kot dišava iz predvolilnega oglasa oglasa

V zadnjih letih smo se morali navaditi, da so se tudi v demokratičnih družbah meje pri javnih razpravah premaknile tako daleč, da so dovoljene izjave, ki prej niso bile dovoljene. Izrael je v zadnjem času pri tem naredil še korak naprej. Ministrica za pravosodje Ayelet Shaked je zvezda nove volilne kampanje. Na enem od plakatov v pozi fotomodela reklamira parfum z besedami »Fascism – by Ayelet Shaked«, piše Neue Zürcher Zeitung.

Najprej je prevladovalo prepričanje, da so plakat oblikovali levičarski liberalci, da bi očrnili politično nasprotnico. A kmalu se je izkazalo, da je ta plakat del kampanje nove desničarske stranke, katere soustanoviteljica je Ayelet Shaked.

To potrjuje videospot, v katerem ob klavirski glasbi Ayelet Shaked našteva: »Revolucija prava, omejitev juridičnega aktivizma, imenovanje sodnikov, poenostavitev vladnega procesa, ločitev oblasti in omejitev vrhovnega sodišča. Fašizem…«. Shaked potem vzame stekleničko, si naprši parfum in reče: »Meni to diši po demokraciji«.

Izraelska desnica se desetletja pritožuje, da pravosodje obvladuje levoliberalna zaprta elita. To se po njenih besedah začne pri univerzah, ki so večinoma levičarskoliberalne in izobražujejo enakomisleče študente. Konča se pri vrhovnem sodišču. Naloga vrhovnega sodišča je po besedah desničarjev sabotirati izvedbo programa vladajoče politične desnice: medtem ko želi desnica poseliti Zahodni breg, vrhovno sodišče brani pravice Palestincev.

Glavni projekt Ayelet Shaked kot ministrice za pravosodje je bil spremeniti postopek za imenovanje sodnikov in pri tem dati glavno vlogo parlamentu. Do zdaj je o imenovanju sodnikov odločal odbor, sestavljen iz politikov in predvsem pravnikov, med katerimi so bili sodniki vrhovnega sodišča. Ti so preverjali predvsem pravne kompetence kandidatov. Desnica trdi, da je bilo levoliberalno prepričanje glavni kriterij za imenovanje v klub. To pa je vladi onemogočalo, da bi izpolnila želje večine državljanov.

Levičarska liberalna manjšina v vrhovnem sodišču vidi zadnje oporišče za obrambo liberalne demokracije v Izraelu. Politiko Ayelet Shaked je hitro prepoznala kot veliko grožnjo, saj je v tajnosti imenovala 350 sodnikov, v glavnem iz svojega desničarskega tabora. Spremenila je sestavo odbora, ki imenuje sodnike. Zaradi tega so jo obtožili, da podpira fašistično obliko vladavine.

Njena videokampanja fašizma je učinkovita: Namesto, da bi se borila proti očitkom, da ga podpira, ga poskuša zavreči s trditvijo, da s tem, kar počne, krepi demokracijo. Seveda je njena trditev, da podpira delitev oblasti, zavajajoča. Njen cilj je pravnemu sistemu preprečiti, da bi lahko kritiziral zakonodajno in izvršno oblast. Izrael hoče tako spremeniti v neliberalno demokracijo po vzoru Madžarske in Poljske. S kampanjo tudi dokazuje, da je tudi neliberalnost mogoče predstaviti s šarmom in na prefinjen način.

