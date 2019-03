Zgodilo se bo čisto blizu nas

Odnos do človekovih pravic se v Italiji zelo hitro spreminja. Tržaška občina ne dovoli, da bi se Parada ponosa zaključila na glavnem tržaškem trgu Piazza Unità d’Italia, hkrati pa je dovolila shod neofašistov na isti dan.

Neofašisti iz stranke Forza Nuova pa so prav na dan Parade ponosa v Trstu napovedali protimanifestacijo. S tem tržaška občina očitno nima težav.

Osmega junija je v Trstu napovedana Parada ponosa. Pred nekaj meseci so tja na protifašistični shod romali številni slovenski državljani in državljanke, nedvomno se bodo nekateri od njih udeležili tudi tržaške Parade ponosa. A vse le ni lepo in prav, kot deluje na prvi pogled. Tržaška mestna uprava je namreč v začetku tedna organizatorjem parade uradno odgovorila, da jim ne bo dovolila, da se ob koncu shoda, ko se začne glavni del, torej govori in koncerti, ustavijo na glavnem trgu Piazza Unità d’Italia, kjer imata med drugim sedež občinska in deželna uprava. Ta odločitev je nenavadna že zato, ker se praviloma vsi shodi v Trstu končajo prav tam. Zakaj bi bila torej Parada ponosa izjema?