Rešitev za družinsko medicino obstaja

Z denarjem, ki ga namenjamo zasebnim zdravstvenim zavarovalnicam, bi hitro rešili problem preobremenjenosti družinskih zdravnikov

Med družinskimi zdravniki obstajajo velike razlike. Najbolj obremenjeni so mladi, ki delajo v zdravstvenih domovih v manjših krajih, kjer je najmanj zdravnikov glede na število pacientov.

Katja Žerjav je specialistka družinske medicine, ki ima zasebno ordinacijo v Celju. A tako bo samo še pol leta, takrat se ji izteče odpovedni rok iz koncesijske pogodbe z občino. Po več letih zbiranja poguma in notranjih bojev se je končno odločila, da popusti pod pritiski, s katerimi se spoprijema kot družinska zdravnica. Postala je ena redkih slovenskih zasebnic, ki se je odpovedala svoji koncesiji. »Prideš do točke, ko preprosto ne zmoreš več naprej,« razlaga. »O tej potezi sem razmišljala zadnjih pet let, govorila sem si, da me moji pacienti potrebujejo, se spraševala, kaj bo z njimi ... Z delom v sedanjem zdravstvenem sistemu svojim bolnikom bolj škodim, kot koristim. Zato sem se odločila, da bom izstopila.« Kaj bo Žerjavova počela, še ne razkriva. Pove le, da »je trenutno stanje nevarno tako za bolnike kot za zdravnike«.