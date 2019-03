V mesecu dni zbrali več prijav spolnih zlorab, kot jih je cerkev v desetih letih

Poleg tega ekspertna skupina v vseh teh letih na policiji ni podala niti ene kazenske ovadbe. Še več, žrtve je ves čas vestno seznanjala s »pravico«, da kaznivega dejanja ne prijavijo na policiji, če tega ne želijo.

Mesec in pol bo minilo, odkar se je javnosti predstavila civilna iniciativa Dovolj.je, ki združuje ljudi blizu cerkve oziroma vernike in slovensko katoliško cerkev poziva, naj se vendarle začne iskreno ukvarjati s spolnimi zlorabami v cerkvi. Pokazali naj bi ji tudi pravo pot – zbirali pričevanja žrtev in jim svetovali, naj zlorabe prijavljajo policiji.