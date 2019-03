Bi kupili tank? MORS prenovljenega ponuja za 200 tisoč evrov.

Ponos slovenskih oboroženih sil tank T-55

Se še spomnite pompa, s katerim je leta 2001 Slovenija zaradi vstopa v Nato od Nemčije za 13 milijonov evrov kupila rabljeni raketni sistem Roland II? Z njim se je, so tedaj razglašali na ministrstvu za obrambo, približala »standardom, pravilom in postopkom« zveze Nato in si zagotovila »povezljivost« z zavezništvom.

No, sistem Roland bo šel letos v prodajo, napovedujejo na obrambnem ministrstvu. Cena je v primerjavi z nakupno smešno nizka, dobite ga za zgolj 300 tisoč evrov, če ne bo dražiteljev, ki bi ceno zvišali. A če vam ne uspe, lahko še vedno kupite kakšen tank. Kar 52 milijonov evrov je v preteklosti stala prenova tankov T-55, ki so potem dobili novo ime M-55S.

Če vemo, da so bili prenovljeni tanki po letu 2001 v rabi le še pet let in potem konzervirani, je jasno, da ministrstvo za obrambo tokrat ponuja praktično nerabljeno opremo. Letos, pravijo na ministrstvu, bodo poskušali prodati še vse preostale tanke M-55S, skupaj jih imajo še 26, po ceni 200 tisoč za enega. »Končni izkupiček je lahko tudi drugačen in je odvisen predvsem od razmer na trgu,« odgovarjajo z ministrstva.

Na vprašanje, ali lahko tanke kupimo tudi fizične osebe, na ministrstvu poudarjajo, da so vojaška oprema: »Kupci, ki bi želeli kupiti tanke M-55S, morajo izpolnjevati zahteve, ki izhajajo iz sprejete zakonodaje, ter razpolagati z ustreznim dovoljenjem za promet z vojaškim orožjem in opremo.«