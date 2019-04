Nekdanji poslanec SDS: Janša ni demokrat, temveč avtokrat, ki vse odločitve sprejema sam

Ivo Hvalica, nekdanji dolgoletni poslanec SDS, je v intervjuju za MMC spregovoril tudi o neresnični propagandi znotraj Janševe stranke. Janeza Janšo je označil za antidemokrata, stranki pa svetoval, da lahko pot iz slepe ulice najde le, če zamenja predsednika.

Ivo Hvalica (levo) leta 2001 na govorniškem odru stranke SDS, spodaj rahlo v desno nagnjena glava večnega predsednika Janeza Janše, ki ga lahko vidite tudi na desni fotografiji, kjer je po vsej verjetnosti za predsednika stranke ponovno glasoval zase ...

© Denis Sarkić

Ivo Hvalica, nekdanji poslanec SDS, je pred leti zaradi vodje opozicije Janeza Janše izstopil iz stranke, saj je šlo za "spor demokrata z antidemokratom". V intervjuju za spletni portal RTV Slovenija (MMC) je povedal, da je Janša avtokrat in da vse odločitve sprejema sam. "Ko smo imeli izvršilni odbor, kot se je pozneje preimenovalo predsedstvo stranke, sem si vedno delal zapiske, on pa me je vedno opozarjal, kaj da pišem. Zakaj? Ker zapisniki, ki jih je potem posredoval javnosti, niso obravnavali oz. prikazali tistega, o čemer smo se pogovarjali. A tako ne gre. Velike, katastrofalne napake, ki jih je naredil, so tudi posledica tega, da se ni z nikomer posvetoval. Eden visokih politikov, ki ga ne bom citiral, ker je še vedno v 'igri', mi je nekoč dejal, da če se je Janez kdaj s kom posvetoval, sem bil to jaz, ampak sem bil prvi in zadnji. Takrat smo snovali nekakšno koalicijo Slovenija in on je na vsak način hotel, da se imenuje Slovenija. Ne moreš imena države prevzeti na takšen egoističen način, a vsi drugi pa niso Slovenija?" je za MMC izpostavil Hvalica.

Dotaknil se je tudi obdobja začetkov SDS, ko ga je v stranko povabil njen ustanovitelj France Tomšič. "Tomšič je zaznal moje retorične sposobnosti in me takoj povabil v Ljubljano, kjer sem postal član predsedstva stranke. Potem je v stranko prišel Jože Pučnik in decembra 1989 postal predsednik, tudi on me je takoj vzel zraven. Bil sem v prvi vodilni postavi SDZS-ja, ki se je pozneje preimenoval v Socialdemokratsko stranko Slovenije (SDSS) in leta 2003 v današnji SDS. Janez Janša se je stranki pridružil tri leta po ustanovitvi stranke, leta 1992 pred volitvami, ko je zapustil Slovensko demokratično zvezo (SDZ), danes pa govori, da je SDS naslednica SDZ-ja: ni res in še enkrat ni res. Takšno prirejanje zgodovine političnih strank je absurdno. Edini, ki lahko pove resnico, je Branko Grims, ampak je žal tiho. Na državnozborskih volitvah na podlagi nove ustave decembra 1992 doživimo velik poraz, s 3,34 odstotka skozi šivankino uho komaj pridemo v parlament. Pučnik je kot velik demokrat z nemškim pedigrejem ponudil odstop, Janez je to takoj zagrabil in 6. maja letos bo predsednik stranke že 26 let," je za MMC pojasnil Hvalica.

Na vprašanje, ali je bila združitev SLS-a in SKD-ja ena od Janševih velikih napak, je Ivo Hvalica odgovoril, da je bila to popolna polomija. "Na nekem sestanku sem glede nečesa nasprotoval in Janez je rekel, da tudi če ostanejo samo štirje, samo da bodo zvesti. Vprašal sem se, zvesti komu? Stranki ali njemu osebno? Pa to je novi Tito! Nobenega spora glede strankinega programa ni bilo, poleg tega sam nisem prenesel branih izjav. Večkrat so mi poskušali podtakniti pripravljene tekste, zaboga nisem hotel!" je povedal Hvalica.

V intervjuju je med drugim poudaril tudi, da , da lahko SDS iz politične slepe ulice, najde pot le z zamenjavo predsednika stranke, torej Janeza Janše. Obenem je dodal, da je SDS najbolje organizirana stranka v državi z mrežo, ki popolnoma pokriva vse občine: "Ni stranke, ki bi bila tako organizirana, niti partija ne oz. SD."