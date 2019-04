Pravočasni razmislek

Kaj pa, če z ukinitvijo premikanja ure delamo napako?

© Tomaž Lavrič

Od nedelje smo spet na poletnem času. Glede na najnovejše napovedi iz Bruslja je bil to predzadnji premik ure na poletni čas. Prakso premikanja ure naj bi namreč dokončno ukinili leta 2021. In glede na načrte državnih uradnikov naj bi v Sloveniji ostali na zimskem času. Ne zato, da bi zanalašč kljubovali državljanom, ki so se v anketi Evropske komisije prepričljivo izrekli za stalen poletni čas. In tudi ne zato, da bi ugodili strokovnjakom za spanje, ki so se zavoljo javnega zdravja zavzeli za ohranitev zimskega časa. Pač pa preprosto zato, ker je zimski čas naš standardni čas, ki ustreza našemu geografskemu položaju.

Naši sosedje Hrvati naj bi se glede na pisanje Jutarnjega lista zaradi pozitivnih učinkov na turizem bolj nagibali v prid stalnemu poletnemu času. Evropska komisarka Violeta Bulc, pristojna za uvajanje sprememb na področju premikanja ure, je večkrat poudarila, da se bodo morale države med seboj vsaj približno uskladiti in da „ne bi bilo smiselno in primerno“, če bi se vsaka država odločila po svoje. Nenazadnje je Evropska komisija usklajeno premikanje ure dolga leta ohranjala z argumentom, da to koristi delovanju notranjega trga EU.

Ob premiku ure na poletni čas praviloma tožimo, ker nam to odščipne uro spanca, hkrati pa smo ga veseli, ker lahko uživamo v dodatni uri popoldanske svetlobe. Če ostanemo na zimskem času, bomo poletni čas in dolge poletne dneve pogrešali. Ob tem se bo poleti povsem po nepotrebnem začelo daniti že ob 4. uri zjutraj.

Ob premiku ure na poletni čas praviloma tožimo, ker nam to odščipne uro spanca, hkrati pa smo ga veseli, ker lahko uživamo v dodatni uri popoldanske svetlobe.

Če bi vse leto ostali na poletnem času, pa bi prav tako bentili, ko bi v zimskih mesecih morali vstajati v trdi temi in bi bili naši slabo vidljivi otroci na cesti izpostavljeni napol budnim voznikom.

Vprašanje je, ali ni morda premikanje ure dvakrat letno vednarle manjše zlo od zgoraj naštetih možnosti. Si bomo v želji, da bi se znebili manjše nadloge, nakopali večjo?

Če ostanemo na zimskem času, bomo poletni čas in dolge poletne dneve pogrešali. Ob tem se bo poleti povsem po nepotrebnem začelo daniti že ob 4. uri zjutraj.

Violeta Bulc je v lanskem intervjuju za Mladino lepo opisala občutek, ki ga verjetno deli večina Evropejcev: „Osebno me vedno malenkost razjezi, ko je treba zamenjati uro, ne morem pa reči, da ima to bistven vpliv na moje počutje.“

Ukinitev premikanja ure se utegne spremeniti v vseevropski brexit. Prepričani smo bili, da nam nekaj manjka, da se nam godi krivica, da je nekaj treba spremeniti. Zdaj se ne znamo dogovoriti, kako spremembe, za katere smo se odločili, izpeljati. In prav mogoče je, da se nam bo v prihodnje še kolcalo po stari ureditvi.