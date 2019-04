Natečaj za oblikovanje mestnega plakata

Mednarodni natečaj za najboljši mestni plakat na temo pešcem prijaznega mesta

Mestni plakati

© TAM-TAM

IPoP – Inštitut za politike prostora v partnerstvu s TAM-TAM Inštitutom išče upodobitve humane vizije mest prihodnosti, ki v ospredje postavljajo človeka. Mednarodni natečaj za najboljši mestni plakat na temo pešcem prijaznega mesta je odprt do 19. aprila 2019. Zmagovalca čaka denarna nagrada, finaliste razstava.

S hojo lahko že danes vplivamo na razvoj trajnostnih in hoji prijaznih mest. Spremenimo potovalne navade in kratke poti opravimo peš – rezultat ne bosta le energetski prihranek in manjši ogljični odtis, temveč tudi bolj zdravi meščani, bolj povezane skupnosti, bogatejše lokalno gospodarstvo.

S tem razmislekom sta IPoP – Inštitut za politike prostora in TAM-TAM Inštitut, zavod za vizualno kulturo, objavila mednarodni natečaj za oblikovanje plakata na temo pešcem prijaznega mesta prihodnosti: Mesta pešcem!

Sodelovanje na natečaju za oblikovanje mestnega plakata je brezplačno, namenjeno vsem, ki želijo upodobiti svojo zamisel pešcem prijaznega mesta. Prijave so odprte do 19. aprila 2019, podrobna razpisna dokumentacija pa dostopna na platformi Pešec.si.

»Z natečajem Mesta pešcem! želimo opozoriti, da je razlogov za izbiro hoje več. S hojo gradimo mesto po meri človeka: krepimo lokalno skupnost – pripomoremo k razvoju krajevnih obrtnih, storitvenih in ustvarjalnih prostorov, bogatimo povezanost med ljudmi in nenazadnje skrbimo za svoje psihofizično zdravje. Izbira plakata kot izraznega sredstva je logična, saj živimo v času, ko so podobe močnejše od besed, plakat pa je blizu pešcem,« pravi Marko Peterlin, direktor IPoP - Inštituta za politike prostora, ki že 12 let podpira skupnosti pri trajnostnem urejanju prostora.

Organizatorja in ocenjevalna komisija pričakujejo kakovostne, optimistično naravnane rešitve, ki poudarjajo prijaznost mestnega okolja za hojo.

Vsi plakati bodo šli v ocenjevanje za ožji izbor in prvo nagrado.

Najboljše delo bo dobilo denarno nagrado 1.000 evrov in javno predstavitev – na 50 TAM-TAM plakatnih mestih v osmih slovenskih mestih in v spletni galeriji Pešec.si.

Plakati ožjega izbora bodo razstavljeni v spletni galeriji Pešec.si, njihovi avtorji pa bodo dobili plaketo natečaja Mesta pešcem!

Dodatno bosta organizatorja izmed finalistov izbrala plakate, ki bodo med Evropskim tednom mobilnosti 2019 predstavljeni v Ljubljani, v pop-up galeriji na prostem.

»Za soorganizacijo natečaja Mesta pešcem! smo se odločili, ker želimo deliti izkušnje, ki smo jih pridobili skozi družbeno-odgovoren projekt Plaktivat, s katerim smo v zadnjih letih presegli lokalni okvir in ga nadgradili z mednarodnim znanjem na področju tovrstnih natečajev. Takšna povezovanja pripomorejo k razvoju plakatne kulture, tako s strani dviga kakovosti oblikovanja plakatov, kakor tudi vplivanja na skupni javni prostor, kamor kot glavno komunikacijsko sredstvo segajo tudi mestni plakati.« je povedal Tomaž Drozg, direktor TAM-TAM Inštituta, katerega poslanstvo je promocija in spodbujanje ustvarjalnosti na področju plakatne umetnosti.

Več informacij o natečaju >> marko.peterlin@ipop.si ali 059 063 683

Objavo natečaja s celotno razpisno dokumentacijo najdete na tej spletni povezavi >>