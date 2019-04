Kam je po Škisovi tržnici izginilo 70.000 evrov?

Denar je izginil, študentski funkcionarji pa se ne čutijo odgovorne

Ostanki Škisove tržnice na Kardeljevi ploščadi leta 2016

© Bojan Stepančič

Po poročanju portala Svet24 je Zveza študentskih klubov Slovenije (Škis) skoraj leto dni molčala o tem, da je lani po festivalu Škisova tržnica izginilo približno 70.000 evrov društvenega denarja. Na Škisu so za časnik Delo potrdili, da je denar res izginil, vendar so o tem, koliko denarja je izginilo in kako se je to lahko zgodilo, molčali. Dodali so le, da se bodo na poročanja še danes odzvali, še poroča Delo.

Na ljubljanski policijski upravi (PU Ljubljana) so potrdili, da so konec avgusta 2018 na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani res podali kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu za kaznivo dejanje tatvine.

Svet24 sicer poroča, da je bil denar sledljiv od vseh štirih blagajn, kjer sta ga neodvisno prešteli dve osebi – natakar in varnostnik. Denar sta omenjena zapečatila v bančni vreči, predala zaupniku, ki ga je odnesel do avtomobila, s katerim so denar nato prepeljali na varno lokacijo. Tam ga je prevzela blagajničarka. A nato so pri končnem štetju ugotovili, da znaten del denarja manja. V vsaki bančni vreči naj bi bilo največ 3.000 evrov, vsaka od njih pa naj bi bila opremljena z listkom, ki je omogočal sledljivost. Pri končnem štetju so ugotovili, da manjka 70.667,70 evra.

Po informacijah portala Svet24 je zaradi nastale situacije nekaj študentskih svetnikov zahtevalo odstop celotnega študentskega vodstva, očitali so mu predvsem to, da je izgubilo nadzor nad sledljivostjo denarja. "Tukaj ne moremo govoriti o nikakršni objektivni odgovornosti, saj za kaznivo dejanje tatvine ne izhaja objektivna odgovornost nikogar," so študentski funkcionarji pojasnili za Svet24.

"Vodja projekta Škisova tržnica 2018 je Jernej Tomazin, ki naj bi se sicer čutil subjektivno odgovornega, objektivno pa ne, češ da ni bil odgovoren za finance Škisove tržnice," so še zapisali na portalu Svet24.

Škisova tržnica, množičen študentski festival, je lani potekal 11. maja na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. V organizacijo prireditve je vključenih 57 študentskih klubov.