Podnebna tožba zoper Slovenijo

Bo kmalu tudi v Sloveniji vložena kolektivna tožba zoper državo, s katero naj bi oblasti prisilili k velikopoteznejši in iskrenejši okoljevarstveni politiki?

Požar v vrhniškem podjetju Kemis. Po novi zakonodaji bi okoliški prebivalci od podjetja brez težav zahtevali odškodnino za njim (in okolju) povzročeno škodo.

© Gašper Tominc

Bi državljani čisto okolje zase, za zanamce in za planet lahko iztožili pred sodišči, če drugače ne gre? Pravice do pitne vode, čistega zraka in nasploh čistega okolja pač spadajo med temeljne človekove pravice. Ni razloga, da temeljnih pravic v njih ne bi prepoznalo tudi sodišče.