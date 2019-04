V napadih na mariborskega župana Saša Arsenoviča se kaže kultura nasilja

Mesto v primežu nasilnežev

Razbiti lokal Rožmarin, ki je v lasti župana Maribora Saše Arsenoviča

© Marko Pigac

Kaj se dogaja v Mariboru? Zakaj se mariborski župan upravičeno boji za svojo varnost in varnost svoje družine? Prvi napadi so se zgodili konec marca, ko so razbili steklo na gostišču Maribor in z eksplozivnim telesom poškodovali šipe na restavraciji Rožmarin; oba lokala sta v lasti Saša Arsenoviča, uspešnega poslovneža. Z županovega premoženja so napadi kmalu prešli na samega župana in njegove bližnje; konec marca so neznanci poškodovali vrata njegove hiše, Arsenovič pa je tedaj razkril, da se to ni zgodilo prvič.