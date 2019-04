Sin milijarderja ponuja beli nacionalizem in se skriva pred javnostjo

Ste že slišali za Lachlana Murdocha, študenta filozofije, ki je postal najpomembnejši ponudnik belega nacionalizma v ZDA?

Sarah in Lachlan Murdoch pred nekaj leti na premieri filma Veliki Gatsby v avtralskem Sydneyju

Do pred kratkim je imel njen ustanovitelj Rupert Murdoch največji vpliv na ameriško TV mrežo Fox News. Zdaj, ko se približuje 90. letu starosti, je njegovo vlogo prevzel najstarejši sin Lachlan. Peter Maass piše na portalu Intercept, da Lachlan predstavlja arhetip ekstremizma, ki se pogosto izmuzne preiskavi, ker ni provokator, ki bi se izpostavljal. Je lastnik, ki deluje v ozadju. Svojih mnenj ne izraža javno. Na nedavni konferenci so ga morali vprašati, ali se strinja s poročanjem Fox News. »Sploh nisem v zadregi zaradi tega, kar počnejo,« je odgovoril.

Njegov prevzem oblasti na Fox News je po Maassovih besedah priložnost za analizo, kdo je v resnici družina Murdoch. V ZDA velja za finančni uspeh, ne za politično kugo. Rupert in sinova Lachlan in James se pogosto udeležujejo konferenc, kjer jih obravnavajo kot kralje. Mediji so jim naklonjeni. Dejstvo je, da je družina Murdoch za televizijsko mrežo Fox News in skrajno desničarsko umazanijo, ki je preplavila politiko v ZDA, piše Maass.

Yochai Benkler, Robert Faris in Hal Roberts so v zadnji knjigi objavili ugotovitve raziskav o širjenju skrajnih idej v ZDA. Fox News so identificirali kot »vozlišče spletnega desničarskega medijskega ekosistema«. Lachlan je postal novi šef tega desničarskega vozlišča.

Od zgodnjega otroštva uživa privilegije pripadnika vladajočega razreda. Njegov oče je Avstralec, kjer je začel vzpostavljati svoj medijski imperij, in se nato preselil v ZDA, kjer ga je razširil. Vsi trije Rupertovi otroci so študirali na elitnih univerzah. Lachlan na univerzi Princeton, kjer se je držal bolj v ozadju in skrival, čigav sin je.

Leta 1993 je na univerzi začela poučevati filozofijo Beatrice Longuenesse. Prvo predavanje je imela o nemškem idealizmu. Bila je stroga, kar pa ni odvrnilo Lachlana Murdocha, da jo je prosil, če bi bila pri diplomski nalogi njegova mentorica. »Bilo je jasno, da hoče biti dostojen človek in bil je dostojen človek,« je o študentu Lachlanu profesorica povedala Maassu. Naloga, ki jo je napisal pod njenim mentorstvom, ustreza tistemu, kar bi napisal marljiv, samoanalitičen študent. »Kaj je morala, če ne človeški ideal, s katerim lahko merimo naša človeška dejanja,« je v nalogi napisal Lachlan Murdoch.

Ko je Peter Maass Beatrice Longuenesse pred nekaj meseci pokazal Murdochovo nalogo, je potem, ko jo je začela brati, zmajala z glavo in rekla, da je pozabila, kako dobra je. Priznala je, da je pozabila, da je bil Murdoch takrat neke vrste pesniški tip, ker ga je zanimala narava. Profesorica je upala, da bo šel po poti svojih pesniških muz, a se je tudi zavedala, da je sin Ruperta Murdocha.

Medtem ko oče Rupert brez zadržkov javno razglaša svoje problematične ideje, ki se odražajo v ksenofobnem poročanju Fox News, Lachlan svoj politični vpliv izraža večinoma za zaprtimi vrati.

Lachlan se je v nalogi zahvalil Petru Huntu, ker je bil »zgled, ki mi je omogočil dve najbolj srečni in izpolnjeni leti odraslega življenja«. Več ni povedal. Peter Maass je ugotovil, da je Hunt bil v študentskih časih Murdochov partner pri plezanju. Zdaj je profesor na univerzi Kolorado. Pravi, da najprej ni vedel da je Lachlan sin Ruperta Murdocha. Bil je strasten plezalec, ki je zelo hitro napredoval. Hunt je ugotovil, da nimata enakih političnih stališč, čeprav sta se največ pogovarjala o plezanju. Bil je prijeten človek. Hunt je bil presenečen, da se mu je zahvalil v diplomski nalogi. Tega do tkarat, ko mu je to povedal novinar Maass, ni vedel.

Ko je Lachlan zaključil študij na univerzi Princeton, je začel delati v očetovem podjetju v Avstraliji. Geraldine Brooks je leta 1998 o njem objavila biografijo, v kateri ga je opisala kot »konservativca, ko govorimo o ekonomiji, in libertarca, ko govorimo o pravicah posameznika«.

Medtem ko oče Rupert brez zadržkov javno razglaša svoje problematične ideje, ki se odražajo v ksenofobnem poročanju Fox News, Lachlan svoj politični vpliv izraža večinoma za zaprtimi vrati. Pa še to ne redno. Težko je ugotoviti, ali so desničarska stališča njegovo prepričanje ali jih je prevzel zato, da bi ugodil očetu ali zaradi so rezultat obojega.

Še večje presenečenje je ideološki zasuk brata Jamesa Murdocha, ki je leto dni mlajši od Lachlana in odločen liberalec. Podpiral je kandidate demokratske stranke. Ko je leta 2017 neonacist, ki je z avtomobilom zapeljal v množico, v Charlottesville ubil žensko, je James z ženo ligi proti obrekovanju doniral milijon dolarjev, v elektronski pošti prijateljem pa je pojasnil, da se je pomembno upreti neonacistom.

Leta 2007, ko je Lachlan bil pri očetu na stranskem tiru, je James prevzel vodenje Murdochovih časopisov v Veliki Britaniji vključno z desničarskima tabloidoma News of the World in The Sun. V tem času je prišla v javnost informacija, da so novinarji News of the World vdirali v telefone žrtev terorističnega napada v Londonu in podkupovali policijo. James se je ves čas izgovarjal, da z vpletanjeem ni bil seznanjen, čeprav so mu z dokumenti dokazovali, da je bil. News of the World so nato ukinili in pri očetu se je tudi James znašel na stranskem tiru. V ospredje je takrat prišla hči Elisabeth Murdoch. Bratoma pa ni bila konkurenca. Družinska prijateljica pravi, da ima rada svojega očeta, vendar ni pravega spola.

Lachlan je do leta 2014 zavračal očetove prošnje, naj se vrne v družinski posel. Lani se je Rupert Murdoch družbi Disney odločil prodati večino svojega imperija. V lasti ima še vedno pomembna podjetja, med katerimi je nova družba Fox Corp, del katere je postala TV mreža Fox News, ki jo zdaj vodi Lachlan.

Beatrice Longuenesse, ki je zdaj profesorica na univerzi New York, je omenila, da je poslušala pogovor, v katerem je Lachlan pred kratkim branil Fox News. Razočaral jo je, ni pa je presenetil. Vabam in pritiskom, ki so značilne za vodilni razred in so »družbeni determinizem«, se je po besedah profesorice težko upreti. Opazila je tudi, da se je Lachlanu spremenil tudi glas. Postal je trši. Zelo malo je ostalo od Lachlana, ki ga je nekoč poznala.