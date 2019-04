Notranji sovražnik

Danes je nov dan

Prejšnji teden je zaznamovala sedemdesetletnica obstoja zveze Nato, ravnokar je minila tudi 15. obletnica našega članstva. Oba dogodka bi morala biti popolnoma nepomembna v luči 20. obletnice zavezniškega bombardiranja Srbije, ki na uradni spletni strani ni niti omenjeno.

V zadnjih letih so ravno Trumpove kritike zveze Nato ustvarile medijski diskurz, v katerem je pro-Nato struja (predstavljena kot) racionalna in liberalna, podobno kot nas je Brexit naredil zagovornike EU. Strah pred izgubo velikega brata, ki nas ščiti pred Rusijo in teroristi, ne sme zamegliti dejstva, da imajo vojaška zavezništva svoj raison d'être, ki se pokriva z interesi vojškega industrijskega kompleksa.

Da bi opravičili obstoj Nata in združili članice, tako iščemo zunanje sovražnike. Medtem pa imajo že tri od naših sosed na oblasti radikalno desnico, desni ekstremizem pa je blizu tudi hrvaškemu HDZ. Doma ni mnogo bolje. Tako da seveda imamo varnostni problem, a Nato nam ga ne bo pomagal rešiti.