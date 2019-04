Cilj domnevno spontanega upora družinskih zdravnikov je izsiliti privatizacijo

Dokumenti razkrivajo, da sta cilj domnevno spontanega upora družinskih zdravnikov privatizacija osnovnega zdravstva in izstop zdravnikov iz sistema javnih plač

Predsednik Praktik.uma Igor Muževič pravi, da zdravnike vodita izključno želja po boljših delovnih razmerah in skrb za bolnike. Z delom prek podjemnih pogodb bi po njegovem mnenju res oslabili javni sektor, toda okrepili zmogljivosti javne zdravstvene mreže.

Petindvajsetega oktobra 2017 – že pred enim letom in pol – so člani sindikata družinskih zdravnikov Praktik.um v elektronske nabiralnike prejeli sporočilo, ki je bilo označeno kot izredno pomembno. Pošiljal jim ga je predsednik sindikata Igor Muževič. V njem je bil opisan načrt, po katerem bi družinski zdravniki dosegli izstop iz javnega sektorja in nato s svojimi dotedanjimi delodajalci, torej zdravstvenimi domovi, sklenili nove pogodbe – kot zasebniki. »Vsak ima možnost se pogovoriti s kolegicami in kolegi v zdravstvenem domu in sklicati bodisi individualni bodisi skupinski sestanek, kjer se vodstvu zdravstvenega doma razloži, da ne želite več biti zaposleni v zdravstvenem domu, ampak da predlagate sklenitev pogodbe z vami kot zasebnim zdravnikom, ki bo še naprej skrbel za isto populacijo bolnikov,« je med drugim zapisal Muževič. Ter sklenil: »Ne vidim nobenega razloga, da enako ne bi storile tudi kolegice in kolegi, ki so zaposleni v bolnišnicah.«