Za Evropo gre!

Tisti, ki pridigajo, kako ogrožena je Evropa, so največja nevarnost evropskim idejam združevanja in povezovanja

Prihodnost slovenske desnice: Bernard Brščič in Lucija Šikovec Ušaj

© Matej Pušnik

Potem ko je bila v soboto na Gospodarskem razstavišču ustanovljena slovenska Domovinska liga, stranka, ki se po programskih načelih in imenu zgleduje po italijanski stranki Liga Mattea Salvinja, je po slovenskih internetnih portalih in medijih zavelo razkritje, kako sta se skregala odvetnica Lucija Šikovec Ušaj, sicer podpredsednica nove stranke, in njen nedavni politični vzornik Janez Janša.