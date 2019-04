Lepi pozdravi iz Madžarske

Veleposlanica trdi, da Mladina zaničuje madžarsko ljudstvo, številni Madžari pa se z njo ne strinjajo

Zgolj nekatera izmed številnih sporočil Madžarov, ki so prispela na naš naslov

»Kar počne Mladina, je omalovaževanje odločitve madžarskega ljudstva, ki je Viktorja Orbána tretjič zapored z dvotretjinsko večino izvolilo za predsednika vlade; je zaničevanje Madžarov,« je v odzivu za Slovensko tiskovno agencijo zapisala madžarska veleposlanica v Ljubljani Edit Szilagyine Batorfi.

S tem se je odzvala na naslovnico Mladine, na kateri je madžarski predsednik Viktor Orbán upodobljen z dvignjeno desnico. Ilustracija, ki je prejšnji teden obkrožila svet, je delo večkrat nagrajenega Mladininega karikaturista Tomaža Lavriča. Zaradi nje je želela madžarska oblast disciplinirati Mladino, in sicer tako, da je poslala protestno noto slovenskemu zunanjemu ministrstvu. Madžarska oblast je prosila »za pomoč pri preprečevanju podobnih incidentov v prihodnosti«, v nasprotnem primeru pa bi to lahko vplivalo na »odlične« odnose med državama. Na ministrstvu so jih zavrnili s pojasnilom, da se v svobodo medijev ne vmešavajo.

Lavričeva naslovnica je seveda kritika madžarske oblasti in ne madžarskega ljudstva. Da to in pomen svobode medijev razumejo številni Madžari, priča velik odziv madžarskih državljanov, ki so nas zasuli z e-pošto in sporočili na Facebooku. Odziv je primerljiv s tistim, ko so Mladinino naslovnico oktobra leta 2017 delili številni Katalonci. Prav tako odmevna je bila tudi naslovnica z Orbánom, o kateri so poročali vsi največji (opozicijski) madžarski mediji.

Mnogi madžarski državljani pišejo tudi na Facebook stran Tomaža Lavriča, kjer poudarjajo, da je na Madžarskem postal junak, sprašujejo pa tudi, kje lahko kupijo odmevno številko Mladine. Nekaj pisem, ki so prispela na Mladinin naslov, smo tudi prevedli, imena hranimo v uredništvu.

Karikatura Tomaža Lavriča, ki je zmotila madžarsko oblast

»Hvala za drzen odgovor madžarski veleposlanici, ki se je skupaj s celotno madžarsko vlado, milo povedano, odvadila demokratičnih odnosov. Kritično razmišljanje v moji domovini izumira, in čeprav vašega tednika ne poznam, si želim, da bi na Madžarskem imeli več takšnih medijev,« je zapisno v enem izmed njih.

»Rad bi poudaril, da je veliko Madžarov, ki podpirajo Slovenijo, in se jim globoko gnusi manipulativno vmešavanje Orbána in njegovih pajdašev v slovenske zadeve, da bi svojemu somišljeniku v Sloveniji pomagal na oblast. Vesel sem, ker vidim, da jim ne uspeva,« je zapisal drugi.

Tretja je napisala, da z veseljem spremljajo Mladinino poročanje o dogajanju na Madžarskem in da upajo, da bodo nekoč živeli »v demokraciji, kot jo pozna Slovenija«. Nekateri sporočila pišejo v angleščini, drugi v madžarščini, tretji pa se jih celo potrudijo napisati v slovenščini (po vsej verjetnosti s pomočjo Googlovega prevajalnika).

Mladina ne zaničuje Madžarov, Viktor Orbán in njegova oblast pa ne predstavljata vseh državljank in državljanov Madžarske. Glede na številne odzive, ki smo jih prejeli, je to več kot očitno.