Zaporske statistike in neenakosti

babawawa / Pixabay

ZDA so znane po tem, da imajo ogromno zaporniško populacijo. Leta 2007 so ameriški zapori najbolj pokali po šivih - temnopolti, ki jih je med Američani sicer 13 %, so predstavljali kar 40 % vseh zapornikov, vsi ameriški zaporniki pa skoraj petino zapornikov po svetu (Američani sicer predstavljajo 4,3 % svetovnega prebivalstva). V zadnjem desetletju je ameriških zapornikov za dva odstotka manj, zmanjšala se je tudi gromozanska razlika med deležema belih in temnopoltih.

Vendar se hkrati pojavljajo nove neenakosti - v zadnjih štiridesetih letih je število zapornic zraslo za 834 odstotkov. Razlogov za to je več, med najbolj očitnimi pa je ekonomska neenakost; (zlasti temnopolte) ženske imajo manj možnosti za plačilo varščine kot denimo beli moški. Ženskih zaporov je manj in zapornice so nastanjene daleč stran od doma, večina pa ima mladoletne otroke za katere se ocenjuje, da obstaja velika verjetnost, da bodo tudi sami nekoč pristali za rešetkami.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.