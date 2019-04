Grims in Mahnič izkoristila gorečo katedralo Notre Dame za politično propagando

Poslanca Janševe SDS ob nesrečnem dogodku na Twitterju širita sovraštvo in ustvarjata umetno paniko

Tvit Branka Grimsa

© Twitter

Včerajšnji požar 850 let stare znamenite katedrale Notre Dame v Parizu sta za potrebe svoje politične agende izkoristila poslanca skrajno desne stranke SDS Branko Grims in Žan Mahnič. Za nesrečo sta v svojem slogu pričakovano okrivila kar muslimane. "Uradno nesreča? Krščanska Notre Dame je že bila žrtev napada islamistov. Evropa si zatiska oči pred spopadom civilizacije in barbarstva, ki na njenih tleh vse bolj plamti. Plameni, v katerih izginja Notre Dame, Naša Gospa, so zato simbolni konec veličastne evropske civilizacije!" je na Twitterju zapisal Branko Grims.

Njegov strankarski kolega Žan Mahnič pa je tvit začel z latinskimi besedami "Ecce, quomodo moritur iustus", nato pa je v slovnščini pripisal: "Glejte, kako umira krščanska Evropa! Barbari, ki prihajajo, in so že tu, pa odpirajo šampanjce in se veselijo."