Janša, Grims in Mahnič gorečo katedralo Notre Dame izkoristili za politično propagando

Poslanci SDS ob nesrečnem dogodku na Twitterju širijo sovraštvo in ustvarjajo umetno paniko

Včerajšnji požar 850 let stare znamenite katedrale Notre Dame v Parizu so za potrebe svoje politične agende izkoristili poslanci skrajno desne stranke SDS, Branko Grims, Žan Mahnič in njihov vrhovni vodja Janez Janša. Za nesrečo so v svojem slogu pričakovano okrivili kar muslimane. "Uradno nesreča? Krščanska Notre Dame je že bila žrtev napada islamistov. Evropa si zatiska oči pred spopadom civilizacije in barbarstva, ki na njenih tleh vse bolj plamti. Plameni, v katerih izginja Notre Dame, Naša Gospa, so zato simbolni konec veličastne evropske civilizacije!" je na Twitterju zapisal Branko Grims.

Njegov strankarski kolega Žan Mahnič pa je tvit začel z latinskimi besedami "Ecce, quomodo moritur iustus", nato pa je v slovnščini pripisal: "Glejte, kako umira krščanska Evropa! Barbari, ki prihajajo, in so že tu, pa odpirajo šampanjce in se veselijo."

Svoj lonček je na Twitterju pristavil tudi njun nadrejeni, predsednik SDS Janez Janša: "Grozljiva simbolika goreče katedrale ravno pred Veliko nočjo. #EvropskiSept11? Nehote ponazarja načrtno razgradnjo tisočletne evropske civilizacije. Ne dovolimo, da plameni prinesejo konec. Zgolj streznitev in jekleno odločnost, novo rojstvo in vstajenje. #France #Europa"

Pred ognjem so v znameniti pariški katedrali Notre-Dame rešili večino umetnin in relikvij, je povedal francoski minister za kulturo Franck Riester. Rešeni so tudi oba glavna zvonika in velik del zgradbe katedrale. Požar je medtem pogašen. Po najnovejših podatkih so bili v požaru poškodovani en gasilec in dva policista, smrtnih žrtev pa po podatkih policije ni. Državni tožilec je sporočil, da je že uvedel preiskavo požara, po predvidevanjih gasilcev pa bi bila lahko vzrok zanj obnovitvena dela. Ponoči so že zaslišali delavce, ki so opravljali dela na cerkvi.

