Roger Waters poziva Madonno, naj ne nastopi na Evroviziji v Tel Avivu

Glasbenik in dolgoletni konceptualni vodja glasbene skupine Pink Floyd je pozval svetovne glasbenike, naj ne nastopijo v Izraelu, dokler ta ne prizna pravic Palestincem

Roger Waters, legendarni član zasedbe Pink Floyd

© Wikimedia Commons

Izrael bo 19. maja letos v Tel Avivu gostil finale 64. Pesmi Evrovizije, na katerem je svoj nastop napovedala tudi ameriška pop pevka Madonna. Za Izrael bo to že tretje gostovanje tega tekmovanja, ki je bilo dvakrat do zdaj organizirano v Jeruzalemu, in od premiernega nastopa na Evroviziji leta 1973 že 42. nastop izraelski glasbenikov na evrovizijskem odru. V luči bojkotov nastopanja v Izraelu, ki se jim pridružuje vedno večje število svetovnih umetnikov, je svoje mnenje za Guardian zapisal tudi legendarni in ustanovitveni član kultne britanske zasedbe Pink Floyd, Roger Waters.

V zapisu je pozval vse umetnike, naj se vzdržijo nastopanja v Izraelu, dokler ta Palestincem ne bo priznal njihovih pravic. Pri tem se je še posebej odzval na Madonnino napoved nastopa na Evroviziji, ki "ponovno sproža temeljna etična in politična vprašanja". Odločitev, da bo tekmovanje za Pesem Evrovizije v Izraelu, je Waters označil za izdajo naše človečnosti in pozval vse, ki so s to odločitvijo na kakršenkoli način povezani, naj se osredotočijo na svojo sposobnost sočustvovanja s palestinskim ljudstvom.

"Vprašanje, ki si ga mora zastaviti vsak od nas, je naslednje: se strinjam z Splošno deklaracijo Združenih narodov o človekovih pravicah? Če je odgovor pritrdilen, se pojavi drugo vprašanje: smo pripravljeni stati za svojo podporo človekovim pravicam in jo tudi uresničiti? Bomo pomagali svojim bratom in sestram v njihovem boju za človekove pravice ali jih bomo zapustili in nadaljevali svojo pot na nasprotni strani?"

(Roger Waters, The Guardian)

Glasbenik je obenem tudi mirovni aktivist in glasni kritik politike Donalda Trumpa, pravzaprav domala celotne ameriške (zunanje) politike v zadnjih letih. Leta 2013 je v videu izrazil podporo Chelsei Manning, leta 2018 je na koncertu v Sao Paulu v Braziliji nastopil proti takrat še predsedniškemu kandidatu, zdaj predsedniku, Jairju Bolsonaru, letos pa je bil napaden zaradi svojih izjav proti vmešavanju ZDA v Venezueli.

Waters ni edini, ki si z ostro retoriko in pozivi k bojkotu prizadeva vplivati na spremembo politike Izraela do palestinskega ljudstva. Palestinska civilna družba je že leta 2004 na spletni strani Gibanja za pravice Palestincev BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) objavila poziv k akademskemu in kulturnemu bojkotu Izraela. Britansko združenje Umetnikov za Palestino (Artists for Palestine UK je leta 2015 objavilo zaobljubo, ki jo je do oktobra lani podpisalo 13500 umetnikov in v kateri se zavezujejo, da ne bodo sprejeli nobenega povabila k nastopu in nobene finančne pomoči s strani Izraela oziroma podjetij, ki so povezana z izraelsko vlado, dokler ta ne začne upoštevati mednarodnega prava in Splošne deklaracije o človekovih pravicah. Časnik The Guardian je septembra lani objavil poziv palestinskih umetnikov k bojkotu glasbenega tekmovanja, ki so ga s svojimi podpisi podprli tudi tuji umetniki.

"Spodbudil bi vse mlade tekmovalce Pesmi Evrovizije - ne, vse mlade, v bistvu vse ljudi, tako stare kot mlade, kar vključuje tudi Madonno - naj si preberejo Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Prevedena je bila v 500 jezikov z namenom, da se lahko vsi seznanijo z njenimi 30. členi. Če bi se jih vsi držali, potem še lahko rešimo naš prečudovit planet pred skorajšnjim uničenjem."

(Roger Waters)

h1fYDBib39s

cHax7VCNoag

sqS6ph9ldTs