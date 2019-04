Bogovi iz Silicijeve doline so zlomili demokracijo

Tehnološkim podjetjem ne moremo dovoliti, da imajo nekontrolirano moč, mi smo tisti, ki moramo nadzor dobiti nazaj

© Book Catalog / Flickr

Isti dan, ko je s svojimi članki o škandalu z zlorabo osebnih podatkov Cambridge Analytica postala finalistka s Pulitzerjevo nagrado, je britanska novinarka Carole Cadwalladr v govoru za TED pojasnila, zakaj so družbeni mediji grožnja za demokracijo.

Govor je začela s tem, da je po referendumu o brexitu, na katerem so Britanci leta 2016 odločali o izstopu Velike Britanije iz EU, odšla v domači kraj na južnem Valižanskem raziskovat, zakaj je toliko ljudi glasovalo za brexit. Prebivalci kraja Ebbw Vale, kjer so infrastrukturo prenovili z evropskimi sredstvi in tradicionalno volijo levico, so ji odgovarjali, da hočejo vrnitev nadzora (to je bil slogan podpornikov izstopa), pa zaradi beguncev in priseljencev.

Bila je presenečena, saj med sprehodom po kraju ni srečala nobenega begunca ali priseljenca. »Srečala sem Poljakinjo, ki mi je povedala, da je dejansko edina tujka v kraju. Ko sem preverila podatke, sem ugotovila, da ima Ebbw Vale eno najnižjih stopenj priseljevanja v državi. Bila sem zbegana, saj nisem mogla razumeti, od kod ljudem te informacije,« je dejala Carole Cadwalladr.

»Srečala sem Poljakinjo, ki mi je povedala, da je dejansko edina tujka v kraju. Ko sem preverila podatke, sem ugotovila, da ima Ebbw Vale eno najnižjih stopenj priseljevanja v državi. Bila sem zbegana, saj nisem mogla razumeti, od kod ljudem te informacije.«

(Carole Cadwalladr, novinarka)

Po objavi članka jo je poklicala ena od bralk in ji razložila, da je na Facebooku videla »precej grozljive stvari o priseljevanju, zlasti o Turčiji«. To so bile napačne informacije, ki jih je novinarka poznala - laži, da se bo Turčija pridružila EU in se bo njenih 76 milijonov prebivalcev takoj preselilo v članice EU. Na Facebooku je skušala najti informacije o teh vsebinah. Ugotovila je, da nima arhiva z vsebinami, ki jih pošilja kot novice uporabnikom. »Ta referendum je potekal v temi, ker je potekal na Facebooku,« zdaj pravi Carole Cadwalladr. Predsednik uprave Facebooka Mark Zuckerberg je zavrnil več zahtev poslancev britanskega parlamenta, da bi odgovarjal na njihova vprašanja o teh kampanjah in podatkih, ki jih je Facebook uporabljal zanje.

»Jaz in drugi novinarji smo odkrili, da se je med referendumom dogajalo več kaznivih dejanj in dogajala so se na Facebooku,« razlaga novinarka. Med novinarskim preiskovanjem je prišla do žvižgača Christopherja Wylieja, ki je razkril škandal z zlorabo osebnih podatkov Cambridge Analytica.

S tem, ko Facebook ni dal odgovorov, ki so jih zahtevali novinarji, se je postavil na napačno stran zgodovine. »Zato sem tukaj, da vas, bogove Silicijeve doline, neposredno izzivem,« je odločna. Potem je naštela imena Mark Zuckerberg (predsednik uprave Facebooka), Sheryl Sandberg (izvršna direktorica Facebooka), Larry Page in Sergey Brin (soustanovitelja Googla), Jack Dorsey (soustanovitelj in predsednik uprave Twitterja). Odgovorni so po njenih besedah tudi zaposleni v teh podjetjih in vlagatelji.

»Demokracija ni zagotovljena in ni neizogibna. Moramo se boriti. Moramo zmagati. Tem tehnološkim podjetjem ne moremo dovoliti, da imajo nekontrolirano moč. To je odvisno od nas: tebe, mene in vseh nas. Mi smo tisti, ki moramo nadzor dobiti nazaj.«

Glasovanje za brexit je pokazalo, da je liberalna demokracija propadla in uničili so jo tehnološki velikani iz Silicijeve doline, je na ravnost povedala novinarka Carole Cadwalladr. Poštene in svobodne volitve zato zdaj niso več mogoče.

Vodilne, zaposlene in vlagatelje tehnoloških velikanov iz Silicijeve doline zato sprašuje, ali je to tisto, kar hočejo. Ali hočejo, da bodo v zgodovino vpisani kot pomočniki avtoritarizma, ki je v vzponu povsod po svetu. »Demokracija ni zagotovljena in ni neizogibna. Moramo se boriti. Moramo zmagati. Tem tehnološkim podjetjem ne moremo dovoliti, da imajo nekontrolirano moč. To je odvisno od nas: tebe, mene in vseh nas. Mi smo tisti, ki moramo nadzor dobiti nazaj,« je Carole Cadwalladr v govoru za TED pozvala ljudi.