Sosednje države postajajo vse bolj sebične in napadalne

Vznik ozkoglednosti v mednarodni politiki je mogoče opaziti tudi v Sloveniji, kjer premier ne potrebuje več diplomata, ampak obveščevalca

Madžarska vlada naj bi v čast 100. obletnici podpisa Trianonske pogodbe v Budimpešti postavila poseben spomenik narodni enotnosti, 100 metrov dolgo in 4 metre široko ploščo, na kateri bodo zapisana madžarska zgodovinska imena 12.000 občin. Tako tistih, ki so del Madžarske, kot onih, ki danes pripadajo drugim državam. Na spomeniku se bodo našla tudi imena hrvaških, vojvodinskih, slovaških pa tudi slovenskih mest in vasi, ki so bili nekoč del madžarskega dela Avstro-Ogrske monarhije. Na povečavi smo uspeli najti tudi slovenski naselji Ižakovci (Murasziget) in Kot (Kót).

Enega izmed boljših opisov mednarodnopolitičnih razmer, ki smo jim dandanes priča v naši regiji, je za Mladino pred pol leta podal Denko Maleski, prvi makedonski zunanji minister v vladi Kira Gligorova, katerega država se je znašla na tnalu med ameriškimi in ruskimi interesi. »Po svetu je zavladala logika hladne vojne, države so začele igrati igro ničelne vsote, mislijo, da lahko zmage dosežejo le na račun porazov drugih držav. To pomeni, da če delaš kakršnokoli zlo svojemu domnevnemu nasprotniku, je to v tvojem interesu. Logika hladne vojne je bila zelo preprosta. Češ, vi želite rušiti nas, zato bomo mi rušili vas.« Nekako v smislu, da lahko tudi Slovenija zmaga le, če bo Hrvaška izgubila.