Za otroke gre (spet)!

charlesdeluvio / Unsplash

V Veliki Britaniji bodo junija po skoraj dveh letih od sprejetja zakona o omejevanju dostopa do spletne pornografije začeli omejitve tudi izvajati. Da bi mladoletnim otežili dostop do pornografskih vsebin, se bodo morali uporabniki, ki želijo do njih dostopati, overiti kot polnoletni.

Nova pravila prinašajo mnoge skrbi z vidika zasebnosti, saj si platforme same izberejo, kako bodo preverjale polnoletnost uporabnikov, nagrada za upoštevanje robustnih standardov varovanja podatkov pa je značka. Nekateri ponudniki so že najavili sisteme za preverjanje, ki bodo od uporabnikov zahtevali sken potnega lista ali vozniškega dovoljenja. Od vlade pa prihaja celo možnost nakupa "dovolilnice" v trafikah. Kritiki opozarjajo na katastrofo, ki se lahko zgodi, če pride do vdora ali razkritja teh podatkov.

Najstnikom zakon seveda ne bo preprečil dostopa do pornografije, poleg tega so iz sistema izvzete vse platforme kot so npr. Reddit in Twitter. A naj bo to opomnik - na internetu nikoli nisi sam!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.