Iza Login: Imamo zaposleno osebno chefinjo, ki za našo družino nabavlja hrano

IZJAVA DNEVA

Najbogatejša Slovenka Iza Login je v intervjuju za Večer spregovorila o svojem življenjskem slogu. V pogovoru je med drugim odgovorila tudi na vprašanje, kaj za njo pomeni razkošje: "Moje največje razkošje je zdrava hrana. Prej sem že omenila, da si lahko kupujem hrano in sestavine najvišje kakovosti. Pri lokalnih pridelovalcih in v bio trgovinah. Sicer rada kuham, a bolj poredko, ker sem prezaposlena z delom pri projektih. Imamo zaposleno osebno chefinjo, ki za našo družino nabavlja hrano in pripravlja uravnotežene obroke. Pri nas doma hrani posvečamo veliko pozornosti."