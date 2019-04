Facebook je blokiral desničarske skrajneže

Blokada grozi tudi uporabnikom Facebooka, ki podprejo blokirane skrajne desničarske skupine

Ameriški tehnološki koncern Facebook je britanskim skrajnim desničarskim skupinam blokiral objave na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. V nasprotju s smernicami podjetja je po poročanju Independenta tudi podpora skupin med katerimi so Britain First, English Defence League in British National Party. To pomeni, da blokada grozi tudi uporabnikom Facebooka, ki podprejo blokirane skupine. Na Facebooku pojasnjujejo, da blokirajo uporabnike, katerih poslanstvo je nasilje in sovraštvo oziroma sodelujejo v dejanjih širjenja sovraštva in nasilja.

»Za posameznike in organizacije, ki širijo sovraštvo, napadajo ali zahtevajo izključitev drugih na podlagi tega, kar so, ni prostora na Facebooku,« pojasnjujejo na Facebooku. V skladu s svojo politiko nameravajo nadaljevati s preverjanji organizacij, posameznikov, strani, skupin in vsebin, ki so v nasprotju s pravili podjetja.

Facebook namerava odstranjevati tudi nove račune, ki jih bodo blokirane skupine in posamezniki morebiti ustvarili, četudi se bodo registrirali kot politične stranke. Po poročanju Guardiana so omenjene blokade samo zadnje v seriji. Facebook je februarja na podlagi enakih pravil blokiral znan obraz britanske skrajne desnice Tommyja Robinsona, bivšega vodjo identitarnega gibanja English Defence League in ustanovitelja britanske Pegide. Marca je ukinil politiko, na podlagi katere so lahko na spletni strani svoje vsebine objavljali »beli nacionalisti« in »beli separatisti«, za katere je jasno, da podpirajo »belo nadvlado«.

Facebook je blokado nove serije skrajnih desničarjev objavil teden dni potem, ko je britanska vlada objavila načrt, na podlagi katerega bodo spletna podjetja odgovorna za škodljive vsebine (zlorabo otrok, ekstremizem, teroristične napade, trpinčenje prek spleta…) , ki jih ne bodo odstranile s spleta.