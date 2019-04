Količina medijev narašča, a vse več je površinskih razlag in nekakovostnih vsebin

Tokratni Plaktivat opozarja na problem medijskih vsebin, ki degradirajo novinarstvo in vabi tako k ustvarjanju kot tudi k aktivaciji posameznikov. Prijave se zbirajo do vključno 10. maja.

TAM-TAM Inštitut v sodelovanju z Radiem Študent objavlja 12. mednarodni natečaj za oblikovanje mestnega plakata na temo Kriza medijev. Tokratni Plaktivat opozarja na problem medijskih vsebin, ki degradirajo novinarstvo in vabi tako k ustvarjanju kot tudi k aktivaciji posameznikov. Prijave se zbirajo do vključno 10. maja 2019, zmagovalni plakat pa bo natisnjen in javno objavljen na 500 TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji ter prijavljen v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival SOF in Bienale slovenskega oblikovanja Brumen.

"Množični mediji so v resni krizi. Količina medijev narašča, vse več je površinskih razlag in nekakovostnih vsebin. Digitalna revolucija je verodostojnost medijev podredila cilju tržne uspešnosti. Pri spletnem novinarstvu se uspehi štejejo s kliki na prispevek ali z všečki na družabnih omrežjih. Bolj kot vsebina postaja pomembna prezentacija. Ker posamezniki novice vse bolj, v nekaterih primerih tudi izključno, spremljajo preko družbenih omrežij, je kriza medijev aktualna kot še nikoli," so zapisali v pozivu k sodelovanju.

"Na Radiu Študent odpiramo temo krize medijev, ker smo prepričani, da se nam brez dobro informiranih in kritičnih posameznikov, ki sebe percepirajo ne kot potrošnike, ampak kot člane demokratične javnosti, slabo piše. Brez angažirane javnosti, ni potrebe po angažiranih medijih. Zato čutimo odgovornost in iz te izhajajočo nujo, da prav vsakega izmed nas pozovemo k bolj aktivni drži", so pri Radiu Študent povedali ob predstavitvi teme.

Seveda ni slučaj, da je tokratni Plaktivat lansiran pred svetovnim dnevom svobode medijev, ki bo 3. maja.

Vodja družbeno-odgovornega projekta Tomaž Drozg ob tem dodaja, »da moramo vsi zavzeti kritično držo in se čutiti soodgovorne za ustvarjeno medijsko krajino. In prav opozarjanje na problematiko ter aktiviranje slehernega posameznika naj prispeva k bolj zdravemu skupnemu okolju, je poslanstvo Plaktivata«.

Kreativne rešitve naj pozivajo k akciji. Plakat mora vključevati »call to action« povezan z aktivacijo preko zapisa #fastfoodnovica. K sodelovanju pri oblikovanju plakata so vabljeni vsi ustvarjalci, tako posamezniki kot tudi agencije. Prijava na natečaj je brezplačna. Letošnja novost so prijave preko e-prijavnega obrazca.

Več o natečaju najdete na tem spletnem mestu.

Dodatne informacije v zvezi z natečajem so dosegljive preko elektronskega naslova plaktivat@tam-tam.si do vključno 3. maja 2019.