Jordan Peterson: V kapitalizmu revni ne postajajo še bolj revni, temveč bogatejši

IZJAVA dneva

Jordan Peterson v debatnem "dvoboju" s Slavojem Žižkom

© YouTube

Pred nekaj dnevi se je odvila javni dogodek, o katerem se je pisalo kot o "dvoboju stoletja". V resnici je šlo za dobro promoviran medijski dogodek, v katerem sta slovenski filozof Slavoj Žižek in kanadski psiholog Jordan Peterson. Slednji je pred nekaj meseci v Ljubljani dejal, da bi se z veseljem "spoprijel" z Žižkom, če bo nekdo poskrbel za organizacijo. In tako se je zgodil 19. april v Torontu. Sonyjev center, kjer je potekala javna debata, je bil razprodan, v njem se je nabralo 3.000 obiskovalcev, vstopnice so šle kot za med, čeprav je bilo za najdražje odšteti več kot 600 evrov. Kako sta Žižek in Peterson skušala odgovoriti na vprašanje, v katerem sistemu je človek najbolj srečen, v komunizmu ali kapitalizmu, si lahko ogledate v videu spodaj.

Prenos v živo si je prek spleta konec preteklega tedna ogledalo na tisoče gledalcev po vsem svetu (posnetek njune debate ima že več kot milijon ogledov). Peterson je ponovno poskrbel za nekaj nenavadnih izjav, kot je ta, ki smo jo izpostavili zgoraj, da "v kapitalizmu revni ne postajajo še bolj revni, temveč bogatejši".

V petkovi številki Mladine (št. 17 2019) pa si boste lahko prebrali reportažo iz Toronta, ki jo je napisal Marcel Štefančič, jr.

78BFFq_8XvM