Lahkotnost razveljavljanja ljudskih glasovanj

Bodo po referendumu o drugem tiru brez potrebe razveljavljene še občinske volitve v glavnem mestu?

Naslovnica ene od domnevno spornih izdaj glasila Ljubljana, ki naj bi ga ljubljanski župan Zoran Janković zlorabil za samopromocijo. Gre sicer za 7. številko glasila, ki je izšla dober mesec dni pred začetkom volilne kampanje.

Vrhovno sodišče je z razveljavitvijo referenduma o drugem tiru postavilo visoke standarde za veljavnost ljudskega glasovanja, zato ni mogoče izključiti, da bo ustavno sodišče zdaj razveljavilo še ljubljanske občinske volitve. Ustavno pritožbo, tudi tokrat jo je vložil Vili Kovačič, so ustavni sodniki sprejeli skoraj soglasno in napovedali, da bodo vse drugo delo dali na stran in najprej odločili o tem vprašanju.