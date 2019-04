Nesreča ali vandalizem?

Prehitro »sklepanje« vodi v lažne novice

Naslov članka na spletnem portalu Demokracije

© Demokracija

»Kranjčani zaprepadeni: Vandali pred praznikom Velike noči uničili kapelico!« se je 19. aprila glasil naslov na portalu Nova24TV, sestrska spletna stran Demokracije pa je isto zgodbo naslovila takole: »Šokantno: V Kranju porušili kapelico! Se vračamo v čas brezbožnega komunizma? Ali je to posledica barbarskega multikulturalizma?«

Ob besedilu je bila objavljena fotografija poškodovane kapelice na križišču Gregorčičeve ulice in Partizanske ceste v Kranju. »Po prvih znakih gre za nedopusten vandalizem, ki odseva nedavni požig notredamske katedrale v Parizu, vsekakor pa to ni prvi tak primer v Sloveniji, kar kaže na izredno nastrojenost proti kristjanom v državi,« je zapisal pisec Nova4TV Ivan Šokić.

V istem članku je bilo omenjeno tudi, naj preberemo, da je »vse več dokazov«, da je bil požar v pariški stolnici Notre-Dame podtaknjen, kar »mainstream mediji prikrivajo«. Pariški požar, za katerega ni nobenih dokazov, da ne bi bil kaj drugega kot nesreča, in uničeno kranjsko kapelico je povezala tudi »bralka«, ki nastopa v članku Nova24TV. Dodala je, da je treba primer vandalizma verskih objektov »najstrožje obsoditi, poiskati krivca in o dogodku obvestiti širšo javnost«.

Izkazalo se je, da je bil jok in stok zaman, saj je bila poškodba kapelice v Kranju posledica prometne nesreče, ne vandalizma. To so pojasnili na policijski upravi Kranj. V kapelico je dan pred objavo članka, torej 18. aprila, nenamerno trčil tovornjak. Nastala je materialna škoda, nesrečo pa so policisti obravnavali kot vsako drugo.

Prehitro sklepanje lahko vodi v lažne novice, še posebej, če se mediji prenaglijo ali izhajajo iz vnaprejšnjih sodb ali ideoloških predpostavk. V postfaktični dobi takšna praksa ni zgolj zavajajoča, temveč podžiga jezo in sovraštvo.

Če je šlo za nehoteno napako, bi najbrž morala slediti opravičilo in umik članka. A niti po šestih dneh, ko smo zaključevali redakcijo, se to ni zgodilo. Začeli smo dvomiti, da se kdaj bo.