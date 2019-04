Posebna predvolilna številka Mladine: Evropa 2019

Obvezno branje pred evropskimi volitvami za razumevanje prostora in časa

Danes je izšla tudi posebna predvolilna številka Mladine: Evropa 2019. Avtor naslovnice je Tomaž Lavrič, besedila in razmišljanja pa so prispevali ekonomist Jože Mencinger, zgodovinar Božo Repe, antropologinja Svetlana Slapšak, novinarka Polona Fijavž, anesteziologinja Nada Rotovnik Kozjek, zgodovinarka in pisateljica Manca G. Renko, pravnica Barbara Rajgelj, sociolog Rudi Rizman, režiserka Ivana Djilas, publicist Tadej Zupančič, literarni urednik Aljoša Harlamov, pravnica Vasilka Sancin, pravnik Matjaž Gruden, filozof G.M. Tamás, psiholog Andrej Korošak in zgodovinar Ian Kershaw. Že na voljo na vseh prodajnih mestih in tudi v naši spletni trgovini, priskrbite si svoj izvod!

Kam se bo obrnila Evropa, nas čaka obdobje populizma, lahko Evropa razpade, kako gledati na Evropo z nacionalnega vidika?

© Tomaž Lavrič / Mladina

