Airbnb te gleda

Danes je nov dan

Delitvena ekonomija pomembno vpliva na naša življenja, za največje spremembe sta poskrbela Airbnb in Uber. Zaradi dobička željnih lastnikov stanovanj, ki jih kratkoročno oddajajo turistom, ta večini postajajo nedostopna.

O težavah, ki jih za lokalce prinaša Airbnb in o brezsramnem bogatenju korporacij, in njihovem "inovativnem poslovnem modelu" lahko preberemo veliko. Kaj pa se zgodi, če kot uporabniki s storitvijo nismo zadovoljni ali smo bili zavedeni z lažnimi ocenami in profili gostiteljev?

V ZDA je več uporabnikov imelo težave s skritimi kamerami v sobah in kopalnicah, kar grobo posega v zasebnost gostov. V primeru tovrstnih zlorab Airbnb ponudnika nastanitve odstrani, gostu povrne stroške, kazenske odgovornosti pa podjetje ne prevzema, ker je zgolj "posrednik" stanovanj, in ne lastnik ali upravljalec.

Airbnb se očitno požvižga na varnost in zasebnost svojih uporabnikov, saj lahko kršitelji ustvarijo nove lažne profile in z oddajanjem še naprej goljufajo - vse za dobro (o)ceno!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.