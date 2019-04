Spoznajte skupino, ki stoji za volilnimi kampanjami skrajne desnice v Evropi

Vzpostavitev odborov za financiranje volilnih kampanj po zgledu ZDA bi v Evropi odprla vrata za pritok velikih zneskov črnega denarja

Transfobna kampanja skupine CitizenGo uperjena proti LGBT+ populaciji v Španiji

© HazteOir.org / Flickr

Skupina CitizenGo sedežem v Madridu, ki jo podpirajo ameriški in ruski skrajni konservativci, pred volitvami v evropski parlament, ki bodo od 23. do 26. maja, podpirajo kampanje za prepričevanje volivcev po Evropi, naj glasujejo za skrajno desničarske stranke, ugotavljajo novinarji portala OpenDemocracy.

Konservativci, ki so povezani s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, skušajo skupaj z zavezniki v Evropi po njihovih podatkih za financiranje volilnih kampanj po zgledu ZDA vzpostaviti odbore za politično akcijo (Political-action commitee - PAC). V ZDA milijarderji in milijonarji prek teh odborov podpirajo svoje kandidate. Prek PAC kandidati za predsednika ZDA tako postanejo odvisni od peščice donatorjev. PAC sicer posameznemu kandidatu ne more neposredno nakazati denarja, lahko pa zanj objavlja oglase.

Vzpostavitev odborov PAC v Evropi bi po poročanju OpenDemocracy odprla vrata za pritok velikih zneskov črnega denarja v volitve in referendume. Skupina CitizenGo je znana po kampanjah proti porokam istospolnih, izobraževanju o spolnosti in splavu. Zdaj pa po podatkih novinarjev portala OpenDemocracy sodeluje s skrajno desnimi strankami v Evropi od Španije prek Italije do Nemčije in Madžarske.

V Španiji podpira skrajno desničarsko stranko Vox, ki se je na tokratnih parlamentarnih volitvah uvrstila v spodnji dom španskega parlamenta. Tako bo prvič po padcu Francove diktature leta 1975 v španskem parlamentu skrajna desničarska stranka imela poslance. Stranka Vox bo imela 24 poslancev. Tik pred zaključkom volilne kampanje ji je podpora v javnomnenjskih anketah močno narasla. Na portalu OpenDemocracy so razkrili, da je bila ta rast posledica podpore širšega mednarodnega gibanja.

Direktor CitizenGo je novinarju OpenDemocracy, ki se mu je predstavil kot potencialni donator, predstavil načrt za napad na politične nasprotnike stranke Vox z oglasi, pojasnil mu je tudi, kako je mogoče zaobiti omejitve za financiranje v zakonodaji o financiranju strank. Visoki uradnik CitizenGo pa je skupino primerjal z odborom PAC v ZDA. Novinarji OpenDemocracy so prav tako ugotovili, da skupino CitizenGo podpirata izkušen ameriški zbiratelj denarja za volilne kampanje za Trumpa, republikansko stranko in gibanje čajank, ter svetovalec za tehnologije, ki zna uporabljati tehnologijo za zbiranje osebnih podatkov potencialnih volivcev.

Član upravnega odbora sta tudi oligarh Konstantin Malofeev, proti kateremu so članice EU in ZDA uvedle sankcije zaradi poskusov vzpostavitve proruske republike vzhodne Ukrajine, in italijanski politik Luca Volonte, ki mu v Milanu sodijo zaradi korupcije.

Študija organizacje Bertelsmann Foundation je po poročanju Deutsche Welle pokazala, da bo na volitvah v evropski parlament 10 odstotkov volivcev glasovalo za skrajne desničarske ali populistične stranke. Hkrati pa je 52 odstotkov vprašanih odgovorilo, da nikoli ne bi volili skrajne stranke ne na desnici ne na levici. Avstrijska študija, ki jo povzema časopis die Presse, pa je pokazala, da je med skrajnimi desničarskimi strankami v Evropi več razlik kot skupnih točk. Možnosti za sodelovanje teh strank v novem mandatu evropskega parlamenta so velike, a ta povezava na dolgi rok ne more biti stabilna. To je veljalo tudi do zdaj.