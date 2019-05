O učinkovitosti spletne cenzure

Eshwar Chandrasekharan

Ekipa iz Georgia Institute of Technology je pred kratkim zaključila študijo posledic prve velike čistke sovražnega govora na Redditu - gre za prvo večje brisanje skupnosti, ki so bile odprto sovražne, med njimi tudi najbolj znani r/CoonTown in r/fatpeoplehate. Raziskovalci so opazovali uporabnike, ki so bili prej aktivni na zdaj prepovedanih subredditih, zanimalo pa jih je, koliko sovražnega govora sproducirajo, kam so se prestavili in ali lahko na subredditih, na katere so migrirali, opazimo porast sovražnega govora.

Sovražni govor pri uporabnikih naj bi po čistki upadel za 80 - 90 %. Subredditi, ki so medse sprejeli uporabnike prepovedanih subredditov, pa so le za kratek čas trpeli porast sovražnega govora. Takšna raziskava sicer ni dovolj, da začnemo masovno zapirati spletne skupnosti, je pa dobra popotnica za internetno prihodnost. Izkaže se namreč, da je za preprečevanje sovražnega govora na internetu dovolj že kakšna bolj zagrizena moderatorka, tudi če za njo ne stojijo sodišča.

