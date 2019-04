Urbani sprehodi za boljši javni prostor

Urbani sprehodi Jane's Walks spodbujajo hojo po vsakdanjih opravkih in izpostavljajo njen pomen za vitalnost mest

Ljubljana - Fužine, 2011

© Arhiv IPoP

Od 3. do 5. maja bodo po svetu že trinajstič potekali urbani sprehodi Jane's Walk, ki spodbujajo hojo po vsakdanjih opravkih in izpostavljajo njen pomen za vitalnost mest. V organizaciji lokalnih partnerjev bodo že devetič potekali tudi sprehodi po Sloveniji. Napovedani so sprehodi v 16 mestih: Mariboru, Kočevju, Črnomlju, Novem mestu, Ljubljani, Kranju, Tolminu, Kamniku, Dravogradu, Domžalah, Postojni, Ptuju, Celju, Litiji, Škofji Loki in Slovenj Gradcu.

Sprehodi delujejo kot skupinsko spoznavanje lokalnega okolja in skupnosti, način javnega razpravljanja o stanju v prostoru in ozaveščanje o pomenu hodljivosti mest. So enostavno in prijetno orodje za zaznavanje težav v mestu in izmenjavo idej o tem, kako bi jih odpravili ali drugače izboljšali kakovost življenja. Ključno vlogo pri izvedbi sprehodov imajo lokalne nevladne organizacije in povezani posamezniki. Organizirajo in vodijo jih prostovoljci, udeležba na njih je brezplačna.

Vodja sprehoda skozi pogovor izpostavlja urejenost prostora z vidika hoje, pripoveduje zgodbe o soseski, v pogovor vključuje zanimive goste in spodbuja ostale udeležence, da delijo svoja mnenja in opažanja. Na sprehodih se oblikujejo tudi predlogi za izboljšave javnega prostora, zato so vedno posebej dobrodošli tudi predstavniki lokalne uprave in politike.

Pobuda za globalno akcijo Jane's Walk je nastala v Torontu, po svetu pa se širi od leta 2009. Posvečena je Jane Jacobs (1917-2006), urbani teoretičarki in aktivistki, ki je leta 1961 s knjigo Umiranje in življenje velikih ameriških mest postavila temelje sodobnemu razumevanju mest. Jacobsova je v nasprotju s številnimi raziskovalci urbanega življenja, ki so v mestu odkrivali anonimnost, odtujenost in izkoreninjenost, razkrila bogato in raznovrstno življenje na ulici, v parkih in mestnih kotičkih, resda različno od življenja v tradicionalni skupnosti, a zato nič manj privlačno in odgovorno do sosedov in someščanov. Večino svojih pronicljivih kritik odtujenega urbanističnega načrtovanja in arhitekture je objavila v časopisih ter arhitekturnih revijah v New Yorku.

V Sloveniji organizacijo sprehodov od leta 2011 podpira IPoP – Inštitut za politike prostora. V preteklih osmih letih je potekalo že 152 sprehodov, ki se jih je udeležilo več kot 3200 sprehajalcev.

