Preko skrajne desnice do bolj progresivne Evrope?

Danes je nov dan

Na nedeljskih volitvah v Španiji so slavili socialisti (po naše bolj socialdemokrati): Pedro Sanchez si z 29 odstotki sicer ni uspel izboriti večine, vendar si lahko obeta dokaj enostavno sestavo koalicije, suvereno pa verjame tudi v idejo manjšinjske vlade. Vikend je bil uspešen tudi za skrajno desno stranko Vox, ki je dobila 24 sedežev. Tako bo prvič po skoraj 40 letih v španskem parlamentu sedela skrajna desnica.

Konflikt glede neodvisnosti Katalonije je bil razlog za razpis predčasnih volitev, pa tudi glavna tema volilnih kampanj in razlog, da je Ljudska stranka tako izgubila. To je veliko volivcev potegnilo skrajno v desno, še več pa se jih je očitno ustrašilo, da bi odločanje prešlo v roke nacionalistov in podprlo socialiste.

Španske volitve so dobra napoved za prihajajoče volitve v EP. Čeprav mnoge skrbi vzpon skrajne desnice, slednja očitno slabi predvsem EPP. Ker se z evroskeptiki pač ne da v koalicijo, to morda pomeni, da brez novih progresivnih sil ne bo mogoče vladati ...

