Štirje tipi o milijardah

Kaj je v dve in pol leta trajajoči kriminalistični preiskavi sanacije bank ugotovil NPU?

December 2013: guverner Boštjan Jazbec in za njim viceguvernerka Stanislava Zadravec Caprirolo ter tedanji predsednik uprave NLB Janko Medja hitijo na novinarsko konferenco, na kateri bodo sporočili rezultate stresnih testov bank

© Borut Krajnc

Ko je aprila 2013 Uroš Čufer postal finančni minister, je njegovo delovno mesto v kontrolingu NLB, to je službi, pristojni za poročanje o računovodskih izkazih, prevzela Katarina Knapič Lapajne. Ker računovodstvo ni dejavnost, ki bi jo povezovali s spontanostjo ali nasploh z adrenalinskimi preizkušnjami, je Knapič Lapajnetova od nove službe gotovo pričakovala bolj ali manj monotono, predvidljivo ali celo zdolgočaseno pisarniško delovno okolje. A jo je usoda še kako pretentala. Že čez nekaj mesecev, ko se je komajda privadila na malce drugačne excelove tabele, kot jih je imela na prejšnjem delovnem mestu, je postala udeleženka prizora, v katerem so nastopale milijarde in ki bi bila vredna filmskega kadra tudi v kakšnem filmu o Jamesu Bondu.