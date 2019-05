Heroji ali zlikovci našega časa?

Emiliano Arano / Pexels

V Gani dostavljajo zdravila, na Havajih so odkrili rožo, ki naj bi bila izumrla, v Siriji se nanje zanašajo pri iskanju al-Baghdadija, v kalifornijskem mestu Chula Vista se odzivajo na nujne klice, v Univerzitetnem kliničnem centru Maryland pa so konec aprila prvi uspešno presadili ledvico, ki jo je dostavil dron. Lepo je videti, da se brezpilotna letala uporabljajo za namene, nasprotne tistim, za katere so bila najprej razvita.

Droni so vedno bolj dostopni in posledično čedalje bolj razširjeni. V ZDA jih je bilo že pred več kot enim letom registriranih čez milijon. To pa prinaša zelo različne posledice. Startupi sanjajo brezpilotne taksije, Britanci vsled vseh težav z droni razmišljajo o uvedbi plačljive registracije (kot jo poznajo denimo že ZDA), kraljevi milenijci pa zasebnost branijo z opozarjanjem na prepoved preletavanja. Če bodo droni res dokončno zavladali nebu, bi lahko bila najboljša poslovna ideja naslednjega desetletja to, kako jih učinkovito in varno sklatiti na tla.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.