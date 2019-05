Propad industrije mladim vzel upanje

Objavljena je prva raziskava o porastu kriminala v Veliki Britaniji po propadu težke industrije

Mladi so pričakovali, da bodo šli po poklicni poti svojih staršev v domačih tovarnah. Ko so te tovarne zaprli, so izgubili tla pod nogami.

Po propadu težke industrije v času, ko je bila predsednica vlade Margaret Thatcher, se je v Veliki Britaniji bistveno povečal kriminal, je pokazala prva študija, ki je bila izvedena o tem. Raziskovalci na univerzi Derby so po poročanju Guardiana podatke 16.000 ljudi, ki so bili rojeni v istem tednu leta 1970, primerjali z opomini, ki so jih dobili od policije, in njihovo zaposlitvijo.

Med letoma 1980 in 2000 je na območjih z najvišjim številom zaprtih delovnih mest za 21 odstotkov več mladih dobilo opomin od policije kot na območjih z najnižjo rastjo ukinjenih delovnih mest. Akademiki, ki so izvedli študijo, trdijo, da njihova raziskava kaže, kako je politika vlade v 80. letih prejšnjega stoletja eden od razlogov za to, da so ljudje stopili na krivo pot.

Mladi so pričakovali, da bodo šli po poklicni poti svojih staršev v domačih tovarnah. Ko so te tovarne zaprli, so izgubili tla pod nogami. Propad industrije je s tem, ko so njihovi starši izgubili zaposlitev, mladim vzel upanje, da bodo dobili zaposlitev. To je lahko bil razlog, da so zabredli v kriminal in so postali odvisniki od drog.

Margaret Thatcher velja za začetnico neoliberalizma v Evropi. Sabina Jahanli s Srednjeevropske univerze v Budimpešti pa na spletni strani Modern Diplomacy analizira propad socialne države in vzpon neoliberalizma v Evropski uniji. Njena analiza je pokazala, da je EU krenila po poti neoliberalizma po vzpostavitvi skupnega trga leta 1987. Naslednji koraki integracije z vzpostavitvijo evropske monetarne unije in uveljavitvijo lizbonske pogodbe so temeljili povsem na liberalizaciji gospodarstva in konkurenci.