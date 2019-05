Reciklirani dresi

Nazly Ahmed / flickr

Konec maja se bo v Veliki Britaniji pričelo svetovno prvenstvo v kriketu. Kriket je zelo priljubljen v nekdanjih kolonijah britanskega imperija, na tekmovanju pa bo nastopilo 10 ekip, med njimi tudi Šrilanka.

O Šrilanki smo od velikonočnih napadov na tem otoku slišali veliko. V večini so mediji svoja poročanja osredotočili na nasilje, vprašanje varnosti, napake politikov, skratka na probleme. "Pozitivnih zgodb" je bilo bolj malo.

Pred najpomembnejšim športnim tekmovanjem leta so v vodstvu šrilanške ekipe predstavili drese, v katerih bodo nastopali reprezentanti. Okolju prijazna oblačila, izdelana iz odpadne plastike, ki so jo vojaki nabrali na šrilanških obalah, so inovativen in trajnostnen pristop k reševanju vse bolj pereče okoljske problematike.

Športna oprema iz recikliranih materialov bi morala predstavljati osnovni gradnik za delovanje družbeno odgovorne ekipe. Zakaj potem ne bi tudi nesramno bogati nogometni ali košarkarski klubi razmislili o uporabi ekološko prijaznih dresov?

